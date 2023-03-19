В Ростовской области будут судить мужчину, который напал на кассира супермаркета с игрушечным пистолетом

Происшествие случилось в супермаркете в Шахтах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шахтинском городском суде в Ростовской области мужчину будут судить за разбойное нападение на супермаркет. Чтобы не оплачивать алкоголь, он угрожал сотрудникам оружием — как выяснилось позже, ненастоящим.

Происшествие произошло в Шахтах еще в декабре. Местный житель пришел в супермаркет, взял две банки алкоголя и направился на кассу. Сотрудник пробил товар и озвучил стоимость — 77 рублей 50 копеек. Однако мужчина наотрез отказался оплачивать товар и хотел забрать его бесплатно. Свое желание он объяснил просто — нет денег. Кассир позвал администратора. Руководитель попытался объяснить, забрать алкоголь бесплатно не получится: лучше удалить товар из чека и вернуться в магазин с деньгами.

Доводы администратора лишь разозлили покупателя. Он достал из кармана пистолет и стал угрожать: «Сейчас вы не выйдете и магазина и останетесь здесь». Испуганные люди отдали алкоголь мужчине. Когда он скрылся с места преступления, они обратились в полицию.

Дебошира задержали в тот же день. Оказалось, что оружие опасности не представляло. Это был игрушечный пистолет для метания полимерных шариков. Теме не менее «шутника» заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением насилия или с угрозой применения насилия».

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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