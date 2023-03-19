В Ростовской области иномарки после ДТП врезались в опору ЛЭП и ограждение, пострадали четверо

Сейчас полицейские устанавливают все детали ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге в результате ДТП с двумя иномарками пострадали четыре человека. Происшествие случилось на пересечении переулка Гоголевского и улицы Карла Либнехта ночью 18 марта.

По предварительным данным, автомобиль Renault Fluence проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mercedes Benz. После удара Mercedez врезался в ограждение, дерево и опору линии электропередач. Renault наехал на ограждение и стойку дорожного знака.

— В результате ДТП пострадали два пассажира Renault Fluence, пассажир и водитель Mercedes Benz, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ростовской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 18 марта на трассе Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе. Предварительно известно, что автомобиль наехал на мужчину, когда тот шел по проезжей части. Пострадавший скончался на месте происшествия. Автомобилист уехал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области разыскивают водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части. (Подробности)