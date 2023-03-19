В Ростовской области иномарки после ДТП врезались в опору ЛЭП и ограждение, пострадали четверо

Сейчас полицейские устанавливают все детали ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Таганроге в результате ДТП с двумя иномарками пострадали четыре человека. Происшествие случилось на пересечении переулка Гоголевского и улицы Карла Либнехта ночью 18 марта.
По предварительным данным, автомобиль Renault Fluence проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mercedes Benz. После удара Mercedez врезался в ограждение, дерево и опору линии электропередач. Renault наехал на ограждение и стойку дорожного знака.
— В результате ДТП пострадали два пассажира Renault Fluence, пассажир и водитель Mercedes Benz, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Ростовской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 18 марта на трассе Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе. Предварительно известно, что автомобиль наехал на мужчину, когда тот шел по проезжей части. Пострадавший скончался на месте происшествия. Автомобилист уехал.
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По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части. (Подробности)