В Ростовской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Авария произошла на трассе в Орловском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Происшествие случилось около 4 часов 18 марта на трассе Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе.

По предварительным данным, 37-летний мужчина шел по проезжей части. В этот момент на него наехала машина. После ДТП водитель уехал. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Личность автомобилиста и данные транспорта пока не установлены. Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии. Всех, у кого есть какая-либо информация об инциденте и водителе, просят обращаться по номерам (863) 249-34-04, 249-35-16 или 102.

Напомним, в Новочеркасске 17 марта легковушка врезалась в пассажирский автобус. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2106» не пропустил общественных транспорт на перекрестке. В результате ДТП никто не пострадал.

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