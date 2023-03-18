В Ростовской области легковушка врезалась в пассажирский автобус

ДТП произошло на улице Буденновской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. Происшествие случилось на улице Буденновской вечером 17 марта.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2106» на нерегулируемом перекрестке не пропустил автобус «ЮТОНГ». В результате машины столкнулись.

— В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 17 марта на трассе Ростов — Таганрог «ВАЗ-21102» не уступил дорогу Opel Astra. В результате авари травмы получили 64-летняя пассажирка иномарки.

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