Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 марта 2023 6:09

В Ростовской области легковушка врезалась в пассажирский автобус

Предварительно, водитель «ВАЗа» не пропустил общественный транспорт
Михаил СТРИЖЕВ
ДТП произошло на улице Буденновской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло на улице Буденновской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. Происшествие случилось на улице Буденновской вечером 17 марта.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2106» на нерегулируемом перекрестке не пропустил автобус «ЮТОНГ». В результате машины столкнулись.

— В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 17 марта на трассе Ростов — Таганрог «ВАЗ-21102» не уступил дорогу Opel Astra. В результате авари травмы получили 64-летняя пассажирка иномарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадала 62-летняя пассажирка иномарки

Женщину с травмами увезли в больницу. (Подробности)