В ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадала 62-летняя пассажирка иномарки

Сейчас обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП с двумя легковушками пострадала женщина, которая находилась в одном из авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла утром 17 марта на трассе Ростов - Таганрог. Предварительно, 23-летний водитель ВАЗ-21102 не предоставил преимущество в движении на перекрестке и столкнулся с Opel Astra под управлением 34-летнего мужчины.

- В итоге травмы получила 62-летняя пассажирка Opel Astra. Женщину с места происшествия увезли в больницу. Сейчас правоохранители выясняют детали и обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

Водителям напоминают: за рулем следует строго придерживаться правил дорожного движения, нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы. Нельзя совершать резкие маневры.

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