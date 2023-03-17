В Ростове на улице Еременко пассажирский автобус попал в аварию

На проезжей части столкнулись Volgabus и Citroen. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростове-на-Дону на улице Еременко пассажирский автобус столкнулся с иномаркой Citroen. Это произошло около 9 утра 17 марта, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.
В аварию попал маршрут № 26 «Центральный рынок - Левенцовка». Предварительно, 46-летний водитель общественного транспорта, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и зацепил встречное авто.
- Во время столкновения в салоне автобуса находились два пассажира. Пострадавших нет, только транспортные средства получили механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или совершать резкие непредсказуемые маневры.
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