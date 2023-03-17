В Ростове для водителей планируют ввести массовые ограничения на проезд транспорта

Перекрывать будут шесть улиц Ростова-на-Дону
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С апреля 2023 года в Ростове-на-Дону начнут действовать ограничения на проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Частичные перекрытия планируются:
- с 3 по 24 апреля на Малом Зеленом Кольце от Днепропетровской до Можайской;
- с 3 апреля по 30 мая на Менжинского в районе строения № 2;
- c 17 апреля по 8 мая на Вятской от Орской до Панфиловцев;
- с 2 по 25 мая на Ольховском от Нариманова до Евдокимова;
- с 8 мая до 7 июня на Ларина от Михаила Нагибина до площади Народного Ополчения;
- c 29 мая до 19 июня на Погодина от Ленина до Нариманова.
По данным властей, временные сложности с проездом будут связаны с дорожными работами.
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