В Ростове для водителей планируют ввести массовые ограничения на проезд транспорта

Перекрывать будут шесть улиц Ростова-на-Дону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С апреля 2023 года в Ростове-на-Дону начнут действовать ограничения на проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Частичные перекрытия планируются:

- с 3 по 24 апреля на Малом Зеленом Кольце от Днепропетровской до Можайской;

- с 3 апреля по 30 мая на Менжинского в районе строения № 2;

- c 17 апреля по 8 мая на Вятской от Орской до Панфиловцев;

- с 2 по 25 мая на Ольховском от Нариманова до Евдокимова;

- с 8 мая до 7 июня на Ларина от Михаила Нагибина до площади Народного Ополчения;

- c 29 мая до 19 июня на Погодина от Ленина до Нариманова.

По данным властей, временные сложности с проездом будут связаны с дорожными работами.

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