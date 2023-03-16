23 апреля в Ростове проведут легкоатлетический забег «Ростовское кольцо»

Стартуют бегуны в 9 часов на Театральной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 апреля в Ростове-на-Дону проведут 44-й массовый легкоатлетический забег «Ростовское кольцо». На время спортивной акции ряд улиц будут временно перекрыты. Эту информацию указали в постановлении на сайте городской администрации.

Сбор участников начнется в 8 утра на Театральной площади. Старт запланировали на 9 часов, финишируют бегуны около 15 часов. Дистанцию разбили на 5 этапов, на каждый из которых потратят от 5 до 40 минут.

Проезд перекроют по ходу движения спортсменов:

1 этап, с 9 до 9:40: Театральная площадь - Большая Садовая – Ворошиловский - Ворошиловский мост - Левобережная - западный проезд стадиона «Ростов Арена» (остановка 30 минут);

2 этап, с 10:10 до 11:15: западный проезд стадиона «Ростов Арена» - Ворошиловский мост - Седова - Богатяновский Спуск - Нижнебульварная - Береговая - Сиверса - подъем на Стачки - Стачки - Спартаковская - Верещагина - Профсоюзная - парк имени Собино (остановка 25 минут);

3 этап, с 11:40 до 12:45: парк имени Собино - Профсоюзная - Балакирева - Мопра - Международная - Портовая - Стачки (мост) - Братский - Тургеневская - Буденновский - Мечникова - площадь Гагарина, площадь перед ДГТУ (остановка 20 минут);

4 этап, с 13:05 до 14 часов: площадь Гагарина - Ворошиловский - Варфоломеева - Чехова - Текучева - 1-й Конной Армии - Сельмаш - Селиванова - Металлургическая - Воровского - Шолохова - площадь Воинской славы (остановка 10 минут);

5 этап, с 14:10 до 15 часов: Шолохова - разворот налево по Шолохова - Щаденко - Щедрина - Вересаева - проспект 40-летия Победы - В. Черевичкина - 30-я линия - Комсомольская - площадь Карла Маркса - Советская - Театральная площадь (финиш).

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