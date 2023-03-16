На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют теплую погоду с осадками

В воскресенье в донской столице пройдет слабый дождь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На выходных, 17 и 18 марта, в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода с осадками. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

17 марта ночью и утром возможен туман, утром и днем - небольшой дождь. В темное время суток обещают +5-7 градусов, в светлое время суток - примерно +13-15 градусов. Ветер будет восточным и северо-восточным с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

18 марта в донской столице пройдет слабый дождь. Ночью будет +5-7 градусов, днем - около +10-12. Ветер ожидается северо-западный и северный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

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