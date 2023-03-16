Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области оказалась на 24,7 % ниже эпидпорога

Во время сезонных инфекций нужно принимать витамины и носить маски Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю, с 6 по 12 марта, зарегистрировали 15,5 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Это на 24,7 % ниже эпидпорога, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

- В указанные сроки показатель на уровне эпидпорога был в возрастных группах от 15 лет и старше. Снижение заболеваемости отметили среди детей до 2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет, - уточнили в ведомстве.

По данным специалистов, при обследовании пациентов вирус гриппа был обнаружен в 4,6 % случаев.

Жителям Дона напоминают: во время сезонных инфекций нужно принимать витамины, носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. Если поднимется температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, следует обратиться к врачу.

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