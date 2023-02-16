В Ростове у пациентки с симптомами ОРВИ обнаружили редкое опасное заболевание

Для уточнения диагноза потребовалось КТ-исследование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону участковый врач-терапевт вовремя обнаружила у пациентки опасное редкое заболевание, хотя изначально подозревали все лишь ОРВИ. Медицинский случай описали в группе VK донского министерства здравоохранения.

Все началось с того, что в поликлинику отделения горбольницы № 6 к врачу Анне Сячиной обратилась женщина. Она жаловалась на температуру кашель, насморк и боли в грудной клетке. Первично был поставлен диагноз острое респираторное заболевание. Однако выписанное лечение не помогало.

Тогда врач провела более тщательный осмотр и отправила пациентку на компьютерную томографию. В итоге исследование показало, что вместо простуды требовалось срочно начинать лечение от миеломной болезни.

Медики пояснили, что речь идет о злокачественной опухоли, возникающей в организме после мутации клеток, которые находятся в костном мозге. Опасность такого недуга состоит в отсутствии ярких симптомов. При этом, если болезнь выявляют на ранней стадии, она еще хорошо поддается терапии.

Напомним, ранее в больнице № 20 Ростова-на-Дону врач семь часов под микроскопом «сшивали» нервы руки девушке, которая упала на стекло и получила глубокую рану. Доктора сделали все возможное. Теперь впереди у пациентки длительный период реабилитации.

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