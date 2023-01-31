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НовостиОбщество31 января 2023 8:31

В Ростове семь часов спасали руку девушке, которая упала на стекло

Сейчас пострадавшая находится на реабилитации
Ангелина СКИБА
Операция, по словам врачей, оказалась довольно сложной

Операция, по словам врачей, оказалась довольно сложной

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове медики семь часов под микроскопом «сшивали» нервы руки молодой пациентки, которая упала на стекло и получила глубокую рану. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как пояснили специалисты, девушка поступила на лечение с практически полным параличом мышц предплечья и кисти, отсутствовала чувствительность. Серьезная рана и тяжелое состояние самой пострадавшей не позволяли сразу начать длительную операцию. В итоге несколько недель ушло на восстановление, но и после этого медицинское вмешательство оказалось не из легких. Помогли специалисты реконструктивной микрохирургии городской больницы № 20.

- Операция осложнялась двумя факторами. Из-за того, что прошло время, образовался дефект нервов, не позволяющий сшить их напрямую. Мы сделали «вставки» из других нервов. Также мешал тяжелый доступ к нервам из-за сшитой артерии и больших рубцов, - рассказал заведующий отделением Антон Бехтерев.

Доктора сделали все возможное, чтобы спасти руку своей пациентке. Теперь впереди у нее длительный период реабилитации.

Добавим, ранее ростовские медики спасли ногу мужчине, у которого началась гангрена, а также руку 17-летнему юноше, молодого человека укусил медведь. Кроме того, врачи успешно провели операцию новорожденному малышу с тяжелым пороком пищевода, и это далеко не все подобные случаи.

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