В Ростове семь часов спасали руку девушке, которая упала на стекло

Операция, по словам врачей, оказалась довольно сложной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове медики семь часов под микроскопом «сшивали» нервы руки молодой пациентки, которая упала на стекло и получила глубокую рану. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как пояснили специалисты, девушка поступила на лечение с практически полным параличом мышц предплечья и кисти, отсутствовала чувствительность. Серьезная рана и тяжелое состояние самой пострадавшей не позволяли сразу начать длительную операцию. В итоге несколько недель ушло на восстановление, но и после этого медицинское вмешательство оказалось не из легких. Помогли специалисты реконструктивной микрохирургии городской больницы № 20.

- Операция осложнялась двумя факторами. Из-за того, что прошло время, образовался дефект нервов, не позволяющий сшить их напрямую. Мы сделали «вставки» из других нервов. Также мешал тяжелый доступ к нервам из-за сшитой артерии и больших рубцов, - рассказал заведующий отделением Антон Бехтерев.

Доктора сделали все возможное, чтобы спасти руку своей пациентке. Теперь впереди у нее длительный период реабилитации.

Добавим, ранее ростовские медики спасли ногу мужчине, у которого началась гангрена, а также руку 17-летнему юноше, молодого человека укусил медведь. Кроме того, врачи успешно провели операцию новорожденному малышу с тяжелым пороком пищевода, и это далеко не все подобные случаи.

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