В Таганроге 7-летняя девочка и ее мать отравились газом в собственной квартире

Пострадавших увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге женщина и ее 7-летняя дочь попали в больницу после отравления газом. Информацию об этом 31 января опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

Известно, что пострадавших увезли к медикам из дома на 1-ом Крепостном. Предварительно, несчастный случай произошел из-за неисправности газового оборудования.

Жителям Дона напоминают: небрежность при использовании техники может привести к трагическим последствиям. Если вы внезапно почувствуете запах газа, ни в коем случае не включайте электроприборы. Нужно открыть форточки и сразу же позвонить по номеру «112».

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