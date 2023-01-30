Ростовские спасатели спасли той-терьера из девятиметровой вентиляционной шахты

Той-терьер по кличке Смайлик прыгнул в вентиляционную шахту дома. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Ростове той-терьер по кличке Смайлик, учуяв вечером 29 января аромат приготовленных блюд, прыгнул в вентиляционную шахту четырнадцатиэтажного жилого дома. Ростовским спасателям пришлось приходить на помощь.

Когда пес пролез сквозь двадцатисантиметровое отверстие, он провалился вниз. Глубина шахты составила порядка девяти метров. Не в силах самостоятельно вызволить питомца и не желая вскрывать стены, соседи вызвали на подмогу расчет поисково-спасательной службы.

Четверым прибывшим на место спасателям, Зинуру Зайнулину, Дмитрию Халапову, Семену Крылову и Максиму Воронченко, ничего не оставалось, как поднимать питомца с помощью веревки. Сначала они забросили в вентиляцию кусочек колбасы, чтобы пес их не испугался. Затем вниз была опущена специальная петля. Поддев животное за туловище, спасатели извлекли его на поверхность, а после покормили и отдали хозяевам. Вся операция по спасению заняла около двух часов.

- Пес был не менее счастлив, чем его хозяева, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2022 года в Ростовской области в передрягу попали котята, которых живодеры забросили в четырехметровую трубу, придавив их сверху кирпичом. Тогда, чтобы достать единственного выжившего кроху, пришлось тоже провести целую спасательную операцию.

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