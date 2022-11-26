В Ростове хирурги спасли новорожденного малыша с тяжелым пороком пищевода

Сейчас маленький пациент идет на поправку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону новорожденному малышу потребовалась срочная операция из-за тяжелого порока пищевода. Путь к желудку малютки заканчивался «слепым мешком», и это угрожало неокрепшему организму, в том числе летальным исходом. К счастью, история завершилась хорошо, и сейчас маленький пациент идет на поправку.

ОПЕРАЦИЯ БЫЛА КРОПОТЛИВОЙ И НЕПРОСТОЙ

Малыш родился в Горбольнице имени Семашко, но его сразу же очень быстро и бережно доставили к хирургам ростовской «двадцатки». Специалисты, едва взглянув на диагностику, поняли всю суть проблемы и не стали медлить ни секунды.

Работа оказалась кропотливой и непростой, но медики сделали все возможное, чтобы сократить прямое травмирующее вмешательство. Коррекцию, в итоге, провели довольно успешно.

- Пищевод у ребенка заканчивается слепым мешком. При этом нижняя его часть сообщалась с просветом дыхательных путей. Дети с подобными патологиями сразу после рождения требуют срочной операции. Хирурги разъединили соустье, после этого концам пищевода придали правильное направление, - рассказал заведующий детским хирургическим отделением, д.м.н. Валерий Кацупеев.

Медик добавил, что маленького ростовчанина на период реабилитации перевели в отделение патологии новорожденных.

РОСТОВЧАНЕ ПОЛУЧАЮТ САМОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Настоящим мастерством донских медиков, а также их неравнодушием к судьбам других людей восхитился сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Жители нашего города могут быть уверены, что они всегда получат в медучреждениях самую качественную помощь. Узнал, что малыши после подобных операций растут и развиваются в соответствии с возрастом, ничем не отличаясь от сверстников. Это именно такой случай, - отметил Алексей Валентинович.

В регионе много по-настоящему хороших врачей. Ежедневно они совершают маленькие и большие чудеса, в том числе в операционных. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже не раз писали о подобных случаях.

Например, не так давно в той же больнице №20 хирурги помогли младенцу с дефектом передней брюшной стенки, при котором внутренние органы выходили за пределы живота ребенка.

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