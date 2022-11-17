В Ростове врачи удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль

Ростовчанина привезли на «скорой», и ему сразу же потребовалась операция Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове врачи больницы № 6 обнаружили 15-сантиметровую опухоль у пациента, который поступил с давлением в 240 на 120. Состояние молодого человека было очень тяжелым, но медикам удалось его спасти.

Ростовчанина привезли на «скорой». Специалисты оказали пациенту необходимую помощь и начали выяснять, из-за чего у здорового с виду парня мог развиться гипертонический криз.

В итоге специалисты нашли у пациента гормонально-активную опухоль в районе левого надпочечника. Это образование влияло как на общее состояние больного, так и на его сердечно-сосудистую систему в частности. В такой ситуаций нельзя было медлить, требовалось срочная операция.

БЫЛИ СЛОЖНОСТИ, НО В ИТОГЕ ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Как позже признались специалисты, основная сложность состояла в том, что опухоль находилась довольно близко к магистральным сосудам. Из-за этого во время операции все время сохранялась угроза кровопотери. Однако в итоге врачи смогли удалить новообразование и стабилизировать состояние ростовчанина.

Профессионализм медиков уже отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации поблагодарил врачей за неравнодушие и квалифицированную помощь.

- Команда хирургов во главе с Акопом Погосяном решилась на оперативное вмешательство и справилась с задачей. Состояние пациента стабилизировалось. Благодарю ростовских врачей за профессионализм и оперативность, - написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

РОСТОВСКИЕ МЕДИКИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

Отметим, что это уже не первый случай, когда врачи из Ростова-на-Дону доказывают свое мастерство и опыт, наработанный годами. Например, буквально в начале ноября в Детской областной больнице помогли мальчику, у которого совершенно внезапно обнаружили и опухоль около почечной артерии.

Этим летом хирурги Национального медицинского исследовательского центра онкологии удалили пациентке доброкачественное новообразование весом 20 кг.

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