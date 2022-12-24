Ростовские врачи спасли ногу пациента с гангреной от ампутации

Мужчина смог передвигаться без болей уже через сутки после медицинского вмешательства. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону мужчина едва не лишился ноги из-за гангрены. Избежать опасности помогла высокотехнологичная операция. Также немалую роль сыграли опыт и мастерство донских медиков, которые быстро сориентировались в ситуации, выбрав правильное лечение. Рассказываем подробности чудесного спасения, благодаря которому мужчина остался на своих двоих.

ГАНГРЕНУ ВЫЗВАЛИ ТРОМБЫ

Как пояснили в КДЦ «Здоровье», изначально пациент обратился с жалобами на боли в левой ноге. После этого, уже во время обследования, выяснилось, что всему виной оказался тромбоз аневризмы подколенной артерии. Иными словами, из-за сгустков крови внутри сосудов начался некроз - отмирание клеток тканей.

- Из-за большого скопления тромбов проводить открытое вмешательство было попросту невозможно. Пациенту угрожала ампутация. Тогда применили уникальную технологию - операцию по удалению масс из мешка аневризмы и артерий голени, - рассказали медики.

Суть работы заключалась в разрушении тромбов специальной вращающейся на высоких оборотах насадкой зонда и одновременном удалении расщепленных остатков специальным механизмом.

Известно, что сама процедура заняла около полутора часов. Это помогло восстановить кровоток, и уже на следующие сутки мужчина смог передвигаться без болей в ноге. На эту историю со счастливым итогом уже обратил внимание глава администрации Ростова-на-Дону.

- Благодарю наших врачей за ежедневный самоотверженный труд и еще одну спасенную жизнь, - написал в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сама процедура заняла около полутора часов. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

МЕДИКИ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Отметим, что это уже не первый случай, когда врачи в Ростовской области совершают, на первый взгляд, почти невозможные вещи и помогают в таких ситуациях, которые иногда бывают по-настоящему сложными.

Например, не так давно ростовские медики спасли руку 17-летнему юноше, которого укусил медведь. Операция длилась час. После этого ростовчанин снова сможет заниматься любимым делом - работать массажистом.

Также в Ростове этой осенью спасли новорожденного малыша с тяжелым пороком пищевода. Путь к желудку малютки заканчивался «слепым мешком», поэтому требовалась срочная операция. К счастью, история тоже завершилась хорошо, и маленький пациент после вмешательства пошел на поправку.

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