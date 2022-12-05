Эксперты выяснили, сколько придется заплатить ростовчанкам за новогодний образ

Число профессионалов в индустрии красоты увеличилось на 48%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Новым годом в бьюти-индустрии начинается настоящий бум. Женщины хотят хорошо выглядеть и на вечеринке, и на семейном празднике — многие записываются к мастеру за месяц. Однако наряду со спросом увеличивается и стоимость услуг. Эксперты «Авито Услуги» рассказали, во сколько ростовчанкам обойдется новогодний образ.

СПРОС РАСТЕТ

По сравнению с прошлым годом спрос на бьюти-процедуры вырос на 67% по сравнению с 2021 годом. Больше стало и предложений от мастеров. Если сравнивать с прошлым годом, то число профессионалов в индустрии красоты увеличилось на 48%. Они готовы приняться за работу любой сложности.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

По данным специалистов, весь комплекс бьюти-процедур обойдется ростовчанкам в среднем в 4300 рублей. В стоимость входят маникюр, педикюр, наращивание ресничек, оформление бровей, услуги визажиста и парикмахера.

Главными процедурами из года в год остаются маникюр и педикюр. Мастера ногтевого сервиса в преддверии праздника буквально ночуют на рабочих местах. Спрос на маникюр в Ростове вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложения от мастеров увеличились на 46%. Средняя стоимость классического маникюра с покрытием гель-лаком — 700 рублей.

«ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ...»

Спрос на еще одну популярную процедуру, наращивание ресниц, вырос на 89%. Количество мастеров увеличилось на 34%. Средняя цена за услугу по городу составила 900 рублей. Отметим, что цена зависит от объема и формы ресниц.

ГОЛЛИВУДСКАЯ УКЛАДКА

Конечно, в праздник стоит позаботиться и о состоянии волос, поэтому женщины активно «атакуют» парикмахеров. Спрос на стрижки и прически в Ростове вырос на 87%, предложение мастеров — на 11%. По городу средняя цена услуги составляет 1000 рублей. За эту цену мастер сделает стрижку и салонную укладку. Если требуется окрашивание, придется поход в парикмахерскую будет дороже.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО МАКИЯЖ

Вырос спрос и на услуги мастеров по оформлению бровей — на 58%. Предложений от бровистов на рынке стало больше 43%. Воспользоваться услугами по ламинированию и коррекции можно за 700 рублей.

Однако самой актуальной процедурой перед Новым годом стал макияж. Спрос на услуги визажистов подскочил на 72%. При этом предложение мастеров выросло на 21%. В среднем макияж обойдется в 1000 рублей. За эту цену можно сделать повседневный, вечерний и даже свадебный макияж.

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