Волы из Ростовской области снялись в популярном сериале, стали знаменитостями и начали помогать музею

Волы Миша и Гриша никогда не расстаются. Фото: Сергей Бугаев, музей-заповедник М.А. Шолохова

Уникальный Шолоховский музей-заповедник на севере Ростовской области вот уже много лет привлекает туристов со всей страны. Здесь можно не только окунуться в атмосферу, в которой жил Михаил Шолохов, но и познакомиться с казачьим бытом.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Для того, чтобы люди имели полное представление о том, как жили казаки, в Шолоховском районе не только построили саманные курени с колоритными предметами быта и старинной мебелью, но и завели настоящий скотный двор.

- Это название характерно для центральной России. Казаки же содержали животных на базу, - рассказывает заместитель директора по развитию музея Валерия Шолохова.

На базу живет важный индюк, курочки, утки и умный гусь со своим семейством.

Гуси свободно гуляют на заднем дворе. Фото: Сергей Бугаев

- Он умеет открывать кран и летом частенько это делает для того, чтобы гусыня и гусята смогли остудиться в зной, - продолжает Валерия Шолохова.

В конюшне обитают лошади, а в хлеву – волы Мишка и Гришка.

К слову, именно они снимались в фильме «Тихий Дон» Урсулюка.

Звезды кино в посевной сезон занимаются трудным, но любимым делом – пашут поле, на котором позже заколосится пшеница.

А помогают им в этом туристы! Москвичи и петербужцы с удовольствием становятся за плуг, чтобы попробовать на себе, каково это – быть земледельцем.

- У нас полностью погружаются в казачий быт. Кстати, сдвинуть плуг, даже запряженный волами, непросто. Нужна физическая сила, женщина вряд ли справилась бы, - рассказывает представитель музея.

Настоящие глиняные горшки хозяйки могли хранить и на заборе. Фото: Сергей Бугаев

ДРУЗЬЯ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

Как рассказала Валерия Шолохова, Мишка и Гришка – как два брата, хоть и не родных по крови.

- Волы, которые потом будут работать в паре, должны быть все время вместе, с самого детства. Эти животные очень синхронизированы друг с другом и отлично понимают людей, которые с ними работают. Мишу и Гришу мы брали из разных, но хороших, проверенных семей. Они почти с самого рождения вместе. Разлучать их нельзя. С другими волами в паре эти парни работать не смогут. Начнется конкуренция, и может даже дойти до травм, - продолжает сотрудница музея.

Животные в поле чувствуют себя как рыбы в воде. Фото: Сергей Бугаев, музей-заповедник М.А. Шолохова

Кстати, за каждым из животных закреплено конкретное место в плуге. Один приучен стоять слева, а второй – справа. А фраза «цоб-цобэ» - это не просто присказка, а команда для животных в какую сторону поворачивать. Цоб означает, что надо держать путь вправо, а цобэ – влево.

Мишка и Гришка, несмотря на свой грозный вид и внушительные рога, животные – добродушные, спокойные и немного вальяжные.

Очень любят морковку и яблоки. И просто обожают, когда их гладят по самому чувствительному месту – по носам.

Туристы на себе могут испытать, каково это - быть земледельцем. Фото: Сергей Бугаев, музей-заповедник М.А. Шолохова

25 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ ЗА ДОНСКИХ ВОЛОВ

К слову, теперь к статусу «кинозвезд» добавились и другие регалии. В этом году волы с Дона стали призерами федерального конкурса #ХвостатыйХранитель, который проводило минкультуры.

В конкурсе участвовали животные, которые живут в музеях страны – всего 23 участника.

В финал вышли бельчонок Гвидоша из музея-усадьбы «Остафьево», лошадь Леска из музея-заповедника «Горки Ленинские», петушок Петя из музея-заповедника Гагарина и лошадь Крона, живущая в музее-заповеднике «Царское село».

Первое место в итоге досталось белке, второе – волам Мише и Грише, а третье – петушку Пете.

- За наших парней проголосовало чуть больше 25 тысяч человек, а за бельчонка – чуть больше 27 тысяч человек, - добавила Валерия Шолохова.

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