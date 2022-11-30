Кот-благотворитель, неуловимый крокодил и удав-боец: самые известные домашние животные Ростовской области 2022

Самые интересные истории хвостатых по мнению читателей "Комсомолки". Фото: личный архив хозяев героев

Ростовские котики и не только котики правят миром! Сейчас мы вам это докажем. Когда пролистываете ленту новостей, на чем останавливаетесь дольше, чтобы умилиться и поставить лайк? Конечно, котикам, собачкам, ежикам и всем братьям нашим меньшим. Сегодня, во Всемирный день домашних животных, «КП — Ростов-на-Дону» сделала подборку самых влиятельных в СМИ любимцах наших читателей. Эти хвостатые собрали больше всего ваших просмотров и комментариев. Смотрим, умиляемся, а где-то даже и пугаемся!

КОТ, ФЕДЯ КОТ

Несомненный лидер сегодняшнего списка — кот Федя из Сальска. Ему уже три года, и половину своей кошачьей жизни он провел в статусе мировой звезды. Федя родился с нарушениями — глазки косят, координация страдает, но его забавная мордашка, забавные позы и походка настолько умиляют окружающих, что хозяйка завела ему свой блог в Интернете.

В один момент Федя попался на глаза британским журналистам, и в миг его слава облетела чуть ли не полпланеты — до Японии точно. С тех пор у него с каждым днем растет блог, а его проделки восхищают людей: Федя, наконец, запрыгнул на подоконник, Федя безответно влюбился, Федю кастрировали, Федя отметил день рождения с гостями и тортом, да у этого серого жизнь будет насыщеннее, чем у офисных работников!

- У него детская внешность и поведение как у ребенка. Наивный удивленный взгляд, короткие лапки — это слишком мило, - объясняет хозяйка звездного кота Наталья Жданова. - Поэтому Феде все прощается абсолютно. Что бы он ни натворил, а он любит ходить прямо по миске с едой, например, сделает это настолько нечаянно, что невозможно на него злиться.

Больше года подписчики переживали, когда же Федя сможет как обычный кот запрыгнуть на окно. Свершилось! Фото: личный архив Натальи Ждановой

Парень купается не только в любви своей семьи, но и многочисленных фанатов. Ему на каждое новое видео посвящают стихи, присылают кошачьи домики, именные кормушки, лежанки — у его людей, наверное, мебели меньше.

А главное — на свою скромную зарплату из Интернета Федя содержит приют на 50 хвостов. Мама Натальи — Вера - заботится о 35 бездомных кошках и 15 собаках.

- Люди нас поддержали, когда мы разместили в этом мае пост о том, что одной из собачек требуется срочная операция, - говорит хозяйка. - Точно не считали, но примерно до 70 тысяч рублей прислали. А обычно в месяц выходит около 15 тысяч.

На средства от неравнодушных бабушка Вера закупает субпродукты и лекарства для животных.

УЧИТЕЛЬ СПЛИНТЕР ПОПАЛСЯ НА ОБЕД

Второй герой нашего рейтинга — императорский удав Эльза. Этим летом за ее жизнь переживали всей областью. Обед хозяева ей подали без термической обработки — не замороженных, а живых крыс. Они быть съеденными не захотели и оказали отчаянное сопротивление.

Пострадавшего едока хозяева срочно отвезли к ветеринарам — прямо операционный стол к специалисту по змеям — герпетологу, хирургу и анестезиологу.

Ветеринары экстренно развернули операционную. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

- Животное получило сильные травмы кожных покровов и хвоста, - рассказали специалисты ветклиники. - Раны мы обработали, а вот кончик хвоста пришлось ампутировать.

После наркоза и суток в стационаре пациента выписали домой и рекомендовали хозяевам подавать обед питомцу в замороженном виде.

Ростовчане бурно обсуждали судьбу и удава, и его боевого обеда, разделившись на два лагеря. И, конечно, как не пошутить.

- Сплинтер, ты ли это? - узнал боевую крысу читатель.

- Ох уж эти ростовские крысы, - ничему уже не удивляются пользователи.

КРОКОДИЛ НЕ ЛОВИТСЯ

- Я ни на что не намекаю…Но интересно, как эти крысы поладят с крокодилом из Батайска? - спросили читатели, которые в Батайске купаться летом побаивались.

Полиция, казаки, волонтеры днями напролет искали в каналах в Батайске крокодила. Заметили его местные строители и забили тревогу. Родители запрещали детворе в разгар лета купаться в канале, который проходит прямо у двора, а особо опасливые даже в Соленое озеро не пускали, куда даже из Ростова любят приехать на отдых.

На загадочного батайского крокодила ставили сети и приманивали его свежим мясом. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

Почему Гена в этом рейтинге домашних животных? Потому что люди подозревают: кто-то дома держал экзотику.

Мужчины тем временем охотились на крокодила. Брали у фермеров приманку — свежезарубленных курочек, но на крокодил так и не ловился. Его искали — неделю, две, три, да так и забылся. Если фейк — то хорошо, а если и был Гена, то уже давно замерз нашей осенью.

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