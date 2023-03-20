Ростовские волонтеры помогают отцу из Донецка, который остался с двумя детьми на руках

После смерти жены Дмитрий Киселев остался один с новорожденной дочерью и трехлетним сынишкой. Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня неравнодушные ростовчане помогают жителю Донецка Дмитрию Кисилеву. Мужчина в одиночку воспитывает двоих детей. У сына – проблемы со зрением, у дочурки – с дыханием. Мама ребятишек умерла во время родов девочки.

МЕЧТАЛИ О ДЕТЯХ 10 ЛЕТ

- Мы познакомились с женой в магазине, где я работал. Она пришла купить компьютер, а я помог его выбрать и настроить. Меня сразу пленили красивый голос и добрая улыбка Аллы, - вспоминает вдовец.

Супруги мечтали о детях, но стать родителями не получалось долгих десять лет.

- Алла переживала и очень расстраивалась. Она даже уволилась из налоговой инспекции, чтобы меньше нервничать. Думала, что не может забеременеть из-за постоянных стрессов на работе, - продолжает Дмитрий.

Кроме боли от потери жены Дмитрий испытывал страх за новорожденную дочку Фото: из архива героя публикации

В 2014-м тест показал две заветные полоски. Но случилось несчастье – беременность замерла. Пришлось делать операцию по извлечению погибшего плода.

- Когда все закончилось, жена, едва отойдя от наркоза, уверенно сказала, что в 38 лет родит мальчика, - продолжает собеседник.

"ЖЕНА БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ ВСЕМ"

На удивление, так и случилось. В 2017 году у супругов появился долгожданный первенец - сын Саша. Единственное, что омрачало радость родителей – это его проблемы со здоровьем. У мальчика диагностировали нарушение остроты зрения обоих глаз, косоглазие, астигматизм…

Когда Саше было три годика, Алла снова забеременела. Врачи предупреждали будущую маму о риске для здоровья, но она и не думала прерывать беременность.

- Жена старалась беречь себя, выполняла все рекомендации медиков, сдавала анализы, проходила обследования, купила тонометр, чтобы следить за давлением, - рассказал Дмитрий.

Казалось, все шло хорошо. Алла светилась от счастья, шила для будущего ребенка одеяльца и строила радужные планы. Трагедия случилась, когда 41-летняя женщина была на седьмом месяце беременности. Она забирала сына из детского садика, как вдруг почувствовала себя плохо. Позвонила мужу, и тот примчался за ней.

- Сначала я подумал, что Алла чем-то отравилась, но она так жаловалась на боли, что пришлось вызвать «скорую помощь». Жену увезли в больницу и экстренно выполнили операцию кесарева сечения. На следующий день ее не стало, - говорит вдовец.

Маленькая Маша родилась раньше срока и не могла дышать самостоятельно Фото: из архива героя публикации

Причиной смерти стала преэклампсия - тяжелое осложнение беременности, при котором сильно повышается артериальное давление, страдает работа печени, почек и других органов.

Новорожденную девочку поместили в отделении для недоношенных детей и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец увидел ее на следующий день. К боли от потери жены присоединился страх за беспомощное крошечное создание.

- Жена была для меня всем. Мы делили с ней радости, преодолевали трудности, строили планы о будущем наших детей. Сейчас приходится со всем справляться одному, - вздыхает мужчина.

ЗАБОТЫ ОТЦА-ВДОВЦА

Все дни Дмитрий проводит в заботе о пятилетнем сыне и двухлетней дочери. Хотел бы и выйти на работу, но детские садики закрыты. Приходится жить на пособия. Саша проходит лечение и укрепляющие зрение процедуры в местном больнице.

- Офтальмологи предлагают сделать сыну операцию. Говорят, лучше успеть до школы, - рассказал одинокий папа.

К сожалению, у дочери тоже есть проблемы со здоровьем – Маша страдает аллергией. Первый приступ случился, когда она была еще младенцем. Братик нарвал на прогулке одуванчиков, а дома сестренка вдруг начала задыхаться. Ее увезли на «скорой» в больницу. Анализы показали, что у девочки аллергия на перья птиц, домашнюю пыль и некоторые растения…

С тех пор Дмитрий ежедневно убирает в квартире, а еще делает дочери лекарственные ингаляции. На противоаллергические препараты уходит немало денег. Сложность в том, что в многоэтажном доме, где живет семья Кисилевых в Донецке, нет воды – сломался насос. Ее привозят на машинах военные и спасатели. Дмитрий таскает воду ведрами. Только на стирку вещей их нужно двенадцать.

Одинокий папа проводит дни в заботе о детях, которые стали для смыслом жизни Фото: из архива героя публикации

Но, по признанию одинокого отца, тяжелее всего – морально. Когда за окном раздается грохот, когда рядом с детской площадкой от взрывной волны переворачивается машина… А надо выходить на улицу – покупать продукты, да и просто подышать свежим воздухом.

- Самое страшное, что мы начинаем привыкать: к дыму, к грохоту, к опасности, - с грустью говорит мужчина.

ВАЖНО!

Сегодня Дмитрию и другим семьям Донбасса с особенными детьми помогает волонтерская группа «Добрые сердца», которую создала жительница Харцызска Наталья Грунь. А еще — благотворительная организация «Милосердие-на-Дону», действующая при социальном отделе Ростовской епархии. Желающие присоединиться к помощи, могут позвонить по бесплатному номеру «горячей линии»: 8-800-775-81-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы просто плакали вместе»: Похоронив жену, дочь, зятьев и лишившись дома, дедушка из Донецка заботится о внуках

На долю жителя Донецка Григория Петровича Козореза выпало так много испытаний! Мужчина похоронил жену, дочь, зятьев и взял под опеку осиротевших внуков. В мае маленькая семья, спасаясь от обстрелов, эвакуировалась в Ростовскую область (подробности)