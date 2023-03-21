У ростовчанина, пожаловавшегося на боли в пояснице, нашли рак

Врачи спасли мужчину, у которого опухолью была поражена почка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовские врачи спасли 60-летнего пенсионера, у которого диагностировали онкологию. Опухоль обнаружили, когда мужчина обратился к врачу из-за болей в пояснице. Медики выяснили, что рак поразил его единственную почку.

ВРАЧИ НЕ ПОШЛИ ПО СТАНДАРТНОМУ СЦЕНАРИЮ

Как рассказали в управлении по координации деятельности медицинских организаций Ростова, пенсионера обследовали в клинико-диагностическом центре «Здоровье».

Оказалось, что злокачественной опухолью у него поражена единственная, правая, почка.

- Ситуация осложнялась тем, что опухоль полностью располагалась внутри ткани почки, вблизи кровоснабжающих сосудов. В такой ситуации стандартный подход - удаление органа, - прокомментировали врачи.

При таком сценарии мужчине пришлось бы постоянно находиться на гемодиализе.

Врачи сделали все, чтобы этого не допустить. И у них получилось сохранить орган.

ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ 90 МИНУТ

Хирурги решили удалять опухоль с помощью инструмента Да Винчи. А после на место, где была опухоль, наложили швы.

- Операция длилась 90 минут. Почечной недостаточности после хирургического вмешательства не было. Уже через семь дней пациента выписали из больницы, - добавили медики.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что врачи спасли пациента с множественной миеломой. Мужчина узнал о диагнозе на одном из этапов последней, третьей, стадии.

При этом о болезни стало известно случайно. У мужчины начала болеть спина после падения. Спустя несколько дней он отправился в клинику и там ему озвучили страшный диагноз.

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