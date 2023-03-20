«Мне с детства было жалко животных!»: почему отказались от мяса, рассказали ростовчане-веганы

Почему отказались от мяса, рассказали ростовчане-веганы. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 марта – Международный день без мяса. И есть люди, которые осознано отказываются от него на годы. Кто-то выбирает вегетарианство из этичных соображений, религиозных принципов, из-за необходимости соблюдения пищевые ограничения по медицинским показаниям, желания следовать моде и многим другим.

О том, какого это жить без котлет, шашлыка и прочих мясных радостей, рассказали ростовчане, которые осознано не употребляют эти продукты.

«ПЕРЕСТАТЬ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЕДЫ»

Ростовчанка Виктория Галиян пришла к вегетарианству в 2015 году. Фото: Фото из соцсетей

Так, Виктория Галиян пришла к вегетарианству в 2015 году. А теперь девушка – веган-сыроед (подвид вегетарианства, предусматривает отказ не только от мяса, но и молочки, рыбы и меда, - прим. авт.). Как рассказывает Виктория, людей, понимающих и принимающих веганство, в последнее время становится больше. При этом девушка уверена: рассказывать об этом надо не всем и с осторожностью.

— Вообще, еда — это такая религия, которую с некоторыми людьми лучше не обсуждать, - считает она. - Меня радует, что все больше людей понимает, что есть растительную пищу — это вполне нормально. Вегетарианство, веганство, сыроедение — это еще одна ступень развития.

Поддержала девушку и семья. Виктория не без гордости сообщает, что они тоже стали «травоядными». И уверена: никогда до начала своего веганского пути она так отлично себя не чувствовала, как сейчас. Теперь у девушки стоить цель перестать зависеть от еды, а больше заниматься творчеством и любимым делом.

— Все-таки основное зашито в нашей психике, тех установках, которые нам навязаны. Прежде всего, следует работать с этим. Облегченное питание - это просто очень хороший инструмент, с которым гораздо легче жить и действовать. Да и на несчастье животных (и само собой, людей) вряд ли можно построить свое счастье. Очень хочется, чтобы люди в мире становились добрее, светлее и счастливее, — подытожила Виктория.

«А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?»

Ростовчанин Антон Дубинин познакомился с вегетарианством, когда начал заниматься йогой. Фото: Фото из соцсетей

Ростовчанин Антон Дубинин познакомился с вегетарианством, когда начал заниматься йогой:

— Заметил книжечку про питание йогов, оказалось, что йоги практически не едят мясо, у меня сразу возник вопрос «а что, так можно было?!», - смеется он.

До этого Антон был уверен: если исключить мясо из рациона, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Мужчина стал веганом в 2016 году.

— Забавно видеть лица людей, которые сначала видят как я треню, а потом узнают, что я не ем ничего животного, - улыбается парень. - На кроссфите я занимаюсь сильнее тех, кто весит на 10-20 кг больше меня.

К слову, родственники восприняли «увлечение» Антона неоднозначно. Однако, видя, что с родным человеком все в порядке, успокоились. А мама даже пытается пойти по стопам сына и постепенно исключает мясо из рациона.

- По белкам все потребности перекрывает зеленая чечевица и тыквенные семечки, нут, маш, - говорит собеседник и делится рецептом любимого салата. - Я люблю сделать «тазик» - литров пять - салата с большим количеством зелени, овощей, заправить их лимонным соком с сыродавленым маслом и тыквенными семечками. Это перекрывает белки и жиры практически полностью на день. А вот углеводы «закрываю» фруктами.

ПАПЕ ПОНРАВИЛСЯ ВЕГАНСКИЙ БОРЩ

Жительница Азова Зоя Бирюк первый раз попробовала не есть мясо около 10 лет назад. Фото: Фото из соцсетей

Жительница Азова Зоя Бирюк первый раз попробовала не есть мясо около 10 лет назад. Вегетарианить начали друзья, чем заинтересовали девушку.

— Попробовать не есть мясо я решила во время поста, чтобы не было вопросов. Никакого труда для меня это не составило, и я решила «почему бы и нет?», ведь мне с детства было жалко животных, — вспоминает Зоя.

В начале своего вегетарианства Зоя, конечно, слышала вопросы «а почему?», «а как же здоровье?», «как ты будешь детей рожать?» и другие. На сегодняшний день она бесперерывно придерживается вегетарианства пять лет. Вопросов от окружающих по этому поводу почти не возникает.

Как рассказала девушка, вегетарианское питание легко можно сделать разнообразным, готовя дома.

— Летом мой рацион, в основном, состоит из салатов, грибов. В холодное время года можно готовить вегетарианский борщ, котлеты из нута, гречки. Мой рацион ничем не отличается от рациона других людей, за исключением того, что в нем нет животного белка, — говорит Зоя.

А еще поделилась забавной ситуацией:

— Мы с бывшим мужем жили у его родителей. Отец супруга не воспринимал блюда без мяса. Я приготовила вегетарианский борщ и, не сказав ему об этом, подала на стол. Ему очень понравилось. Не помню точно, рассказали мы ему, что там не было мяса, или нет, но вкус вегетарианского борща он оценил положительно.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

"Вегетарианство не всем полезно"

- Прежде всего, надо здраво оценивать состояние своего организма, - говорит диетолог-консультант Ольга Бажанова. - Вегетарианство не всем полезно. Если человек употребляет в пищу только растительную продукцию, то ему будет недостаточно витаминов группы В. Категорически запрещено придерживаться вегетарианства детям, так как это может спровоцировать дефицит массы тела и даже задержку психического развития. Также нельзя становится вегетарианцем человеку с анемией или низким содержанием гемоглобина в крови и пожилым людям.

Поэтому всем, кто придерживается вегетарианства, важно регулярно проходить обследования. Необходимо контролировать дефициты витаминов группы В, содержание гемоглобина, ферритин, трансферрин и количество белка.

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