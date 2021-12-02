Откровение ростовских веганов: о жизни без мяса, иммунитете во время пандемии covid-19 и борьбе за пищевые привычки

Что одному вкусно, другому - нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мире есть несколько абсолютно стабильных вещей, например, сила ветра, мощь воды, шутки про Илона Маска, ну, и конечно же, споры мясоедов и вегетарианцев.

Кажется, последнему точно нет ни конца ни края. Одни говорят, что жить без шашлыков на майские - себя не уважать, другие считают, что полезный белок можно получить из орехов и фасоли. Ну а третьи, уже заварили химическую пюрешку и приготовились к очередному баттлу.

Корреспондент "КП – Ростов–на–Дону" пообщалась с ростовскими вегетарианцами, чтобы узнать, с какими трудностями им приходиться сталкиваться, так ли страшна жизнь без мяса, а также, о том, как они поддерживают иммунитет во время пандемии коронавируса.

Вкусовые предпочтения разные у всех. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ № 1. "МАЛЬЧИК, КАКОЙ ИЗ ТЕБЯ ВЕГАН? ИДИ СЪЕШЬ БУРГЕР!"

Александр Осинцев рассказывает, что между вегетарианцем и веганом есть большая разница. Вегетарианцы не едят только мясные продукты, а веганы, к которым причисляет себя юноша, воздерживаются также и от любой кисломолочки животного происхождения.

- Я стал осознанным веганом около трех лет назад, на тот момент мне было всего 14-ть, - начал он свой рассказ. - Многие ровесники лишь покрутили пальцем у виска: мол, мальчик, какой из тебя веган? Иди съешь бургер на высоких вибрациях и успокойся уже. Но мало кто из них понимает, что такой образ жизни — это не дань моде, не прихоть или влияние блогеров, а самая настоящая необходимость.

Как оказалось, ростовчанин с ранних лет страдает от тяжелой формы остеопороза - разрушения костей.

- С такими проблемами ни о какой активной подростковой жизни можно было даже не мечтать, - признается он. - Одни врачи, врачи и еще раз врачи... Порой просто опускались руки. А мне так хотелось быть как все пацаны во дворе: бегать, прыгать, заниматься спортом и ни в чем себе не отказывать. Но однажды произошло самое настоящее чудо.

"НУ А ВДРУГ ПОМОЖЕТ?"

- Мой папа работает сантехником уже много лет, и вот однажды его попросили установить краны в одном частном доме, - говорит мужчина. - Хозяином жилплощади оказался известный в наших краях тибетский врач. Отец рассказал ему о моих проблемах: мол, так и так, мальчик страдает, может, совет полезный дадите или техники есть какие? На что гуру предложил стать моим проводником в мир веганства. По его словам, полный отказ от кисломолочки и мяса поможет укрепить не только кости, но и иммунитет в целом. Обсудив все на семейном совете, мы решили попробовать. Ну а вдруг действительно сработает.

Но не все так легко как кажется на первый взгляд. Веганство – это вам не шутки: нельзя просто так взять и отказаться от всего, к чему привык за долгие годы. Здесь очень важен контроль и постепенность. Первые несколько лет тибетский доктор поэтапно корректировал мой рацион и наблюдал за самочувствием. Кстати, срывов на гамбургер или сосиски в тесте ни разу не было. Пока друзья лопают очередную порцию жирненького фастфуда по акции, я достаю свои боксы с легким перекусом и наслаждаюсь.

"КОРОНАВИРУС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ВСЕХ"

- Мое утро начинается с фруктов или орехов, - рассказывает собеседник. - На обед пытаюсь есть горячее, супы там разные или постный борщ. Ну, а на ужин балуюсь крупами или овощными салатом. В целом белок получаю из продукции растительного происхождения. Это нут, чечевица, соевое мясо, амарант. Правда, ем чаще мясоеда, примерно 3-4 раза в день, а все из-за того, что у веганов и вегетарианцев очень быстрый обмен веществ.

Поначалу такой образ жизни окружающие приняли неохотно, особенно тяжело переживала бабуля. Мол, что ты там свою зелень ешь? Нет бы мяска, сала или блинчиков с ветчиной с собой взял! Каждый раз, когда я отказывался от деликатесов, сердечко бабушки разрывалось. Но со временем она, родные и друзьями все-таки смирились с веганством. Ведь оно помогло мне укрепить кости, иммунитет, и даже вирусные болячки теперь ни по чем.

Мне кажется, что даже болея ковидом можно оставаться веганом. Конечно, это одинаково опасный вирус, что для нас, что для мясоедов. Но все-таки у вегетарианцев и веганов организм немного чище, и это может облегчить течение болезни.

Путь к сердцу у разных мужчин свой. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ № 2. "ЭТО НЕ ВЫНУЖДЕННАЯ АСКЕЗА, А СВОБОДА"

С мнением Александра согласна и вегетарианка Валерия Белоусова. С 17 лет девушка боролась с родными за право питаться по собственным правилам

- Я ем рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, молочку, все кроме мяса, - говорит она. - Оно не нужно мне ни физически, ни ментально. Нет потребности и все тут! Но прежде, чем дойти до самостоятельного плавания, пришлось немало повоевать с семьей. Сложнее всего было объяснить родственникам, что ты не будешь есть среднестатистический набор советского человека: первое - на мясном бульоне, второе - с жирной котлеткой и компот на сдачу.

Это была ежедневная борьба за право питаться так, как я хочу. Срывов никогда не было, ведь это не вынужденная аскеза, а свобода в питании, причем полностью желанная. Со временем с моими привычками родным все-таки пришлось смириться.

"РОДИЛА ЗДОРОВОГО МАЛЫША"

- Правда, когда забеременела они снова начали переживать, только теперь о том, что малышу не поступает достаточно питательных веществ.

Но я родила абсолютного здорового мальчика, и даже кормила его грудью почти три года. По всем анализам сынок чувствовал себя прекрасно, да и выглядел также, чего только стоили эти сладкие щечки! Я же при этом только сбрасывала вес, ведь при кормлении грудью расход калорий идет до 1500 в сути. Но родственники по-прежнему были уверены, что такая стремительная потеря послеродового веса — это ненормально. Конечно, ребенка я не принуждаю питаться по своим правилам. Как и положено по возрасту, мы вводили разнообразный прикорм, будь-то кабачок или мясные пюре. Он растет и развивается по всем нормам: ест все, что необходимо, без перегибов.

"НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ ПИТАНИЯ КУЛЬТ"

- Чаще всего про меня говорят: "Вот Лера, у тебя просто хорошая сила воли", - продолжает ростовчанка. - Трудно объяснить людям, что этот тут совершенно не причем. Я могу есть фрукты, морепродукты орехи и даже сладости столько, сколько захочу. О норме белка вообще не думаю, ведь организм мудрее, чем нам кажется. Если питаться по желанию, то время от времени каких-то продуктов будет хотеться больше, а каких-то - меньше. За счет этого и достигается баланс всего необходимого в организме.

В целом, вегетарианство дало мне свободу выбора, и возможность не думать о еде больше, чем она того стоит. На 80% использую ее для энергии и только остальные 20% для удовольствия. Да простят меня жители солнечной Италии, но не надо делать из питания какой-то культ!

"ВЫЗВАЛА ВРАЧА ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ"

- В последнее время я все чаще слышу от знакомых: уж, если ковидом-то заболеешь, точно нужно будет мясо есть. Какое вегетарианство? На траве иммунитет не повысить. Итак, для всех просветленных, советчиков, любителей пельмешек и стейков ответственно заявляю – быть вегетарианцем во время ковида вполне реально, испытано на себе. Мне вообще кажется, что то, как человек переносит болезнь, зависит от иммунитета, настроя и метода лечения.

Как сейчас помню, как только почувствовала первые признаки недомогания, сразу же вызвала традиционного врача из поликлиники и попросила сделать тест. Когда он оказался положительным, обратилась за помощью к интегративной медицине. Это такое сочетание древних методов востока и запада, а также научной и альтернативной практики. Доктор составил индивидуальный курс на бадах, куда входили цинк, витамин C и D, эхинацея и куркумин. Но помните - это не руководство к действию, а лишь история из личного опыта!

С одним салатом здоров не будешь. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ДЕНЕЖКИ

"Обед выходит дороже"

Если покупать отдельные продукты и готовить дома, то веганский рацион выйдет чуть дороже обычного.

Например, бабы, фасоль и чечевица будут стоит около 100 рублей за упаковку в 500 грамм. Нут - от 89 до 120 рублей за маленькую пачку. Соевое мясо выходит около 56-70 рублей за 130 грамм, а этого обычно хватает на три приема. Дальше - дороже, соевая спаржа за полкилограмма стоит примерно 178-200 рублей. Килограмм белых грибов на развес около 200 рублей, сорт «Вешенки» - 85-100 рублей за упаковку в 400 граммов.

И, пожалуй, одними из самых дорогих позиций по праву считаются некоторые фрукты и орехи. Например, спелое авокадо за адекватные деньги можно купить только в сезон, как правило, это конец осени, начало зимы. В этот период цена за штуку выходит в среднем 100-120 рублей, в остальное время от 180 до 200 рублей. Орехи и того дороже - килограмм миндаля - от 1400 до 1700рублей, грецкий - от 800 рублей, кедровые - более 2000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

"Исключение, но не норма!

А вот представители официальной медицины негодуют из-за того, что некоторые ростовчане всерьез думают, что отказ от важных для организма продуктов способствует излечению от серьезных заболеваний. Главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов рассказывает, что остеопороз в детском возрасте встречается крайне редко и, чаще всего, является следствием нарушенного обмена веществ.

- Действительно, кальций лучше всего усваивается из продуктов растительного происхождения - сухофруктов, орехов, - соглашается медик. - Скорее, в данном случае имеет место быть дисбиоз кишечника или нарушение микробиома, именно поэтому переваривание продуктов животного происхождения, в том числе и кисломолочных, было нарушено. Часто к этому приводит применение антибактериальных препаратов в первый год жизни или неоправданное их использование. Но то, что исцелило одного, навряд ли подойдет другому - нельзя бездумно тиражировать!

Вегетарианцы и веганы порой, очень агрессивно утверждают, что их образ жизни — это благо в последней инстанции. Ну, не употребляешь ты какие-то продукты по идеологическим причинам, не агитируй других делать также, ведь у одного может быть крепкий организм, а у другого - нет.

Врачи говорят: должен быть баланс. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отказ или замена важных питательных веществ может повлечь за собой очень серьезные последствия также во время беременности или грудного вскармливания. Питание должно содержать белки, жиры и углеводы. Если чего-то в рационе нет, то риски неполноценного развития плода могут увеличиваться.

Оптимальным для хорошей работы всех систем организма является разнообразное питание с определенным соотношением белков, жиров, углеводов, продуктов растительного и животного происхождения. Из любого правила есть исключения, но это уже не норма.

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