Вкусовые ощущения подкинули сюрприз: какие продукты после коронавируса не могут есть ростовчане

Кто-то перестал есть огурцы, кто-то бананы, а некоторым тонкие нотки арабики стали напоминать пластмассу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последствия от коронавируса всегда очень непредсказуемы. То обоняние пропадет, то вкусовые рецепторы изменятся. Некогда любимый запах травы вдруг резко начинает раздражать, сладкое становится кислым, мясо - протухшим, а бананы - пресными. Былое гастрономическое наслаждение теперь превратилось в настоящее испытание на стойкость.

Журналист "КП - Ростов-на-Дону" пообщались с ростовчанами, которые столкнулись с необычными вкусовыми изменениями после коронавируса. Как оказалось, многие из них до сих пор не могут есть любимые продукты.

ОБ ОГУРЦАХ И БАНАНАХ

- Болел коронавирусом больше года назад, хорошо, что форма была средняя, без особых потрясений, - рассказывает веб-дизайнер Алексей Демьяненко. - Неделю держалась температура, появился легкий кашель, и где-то на третий день пропали все запахи и вкусовые ощущения. Помню, врач успокаивала, что эти симптомы часто встречаются при ковиде: мол, пройдет месяц-другой и все восстановится. Но не тут-то было! Запахи-то ко мне вернулись, а вот вкусовые ощущения подкинули сюрприз. Так, например, я до сих пор не могу есть огурцы в любом виде будь-то салат, просто свежая нарезка или даже добавка к японским роллам. Ощущение, что они какие-то кисло-сладкие. Но самое обидно это то, что некогда любимые бананы по вкусу стали напоминать пресную кашу: никакого тебе удовольствия!

О ЖАРЕНОМ ЛУКЕ

- Около двух месяцев назад я переболела ковидом, - рассказывает студентка Виолетта Хлопкова. - Как сейчас помню, на 10 день некоторые продукты стали отдавать затхлой землей или каким-нибудь подвальным мхом. Рассказываю, а сама на секундочку ловлю эти прекрасные нотки залежавшихся тряпок. Мне кажется, именно из-за запаха в последствии изменился и сам вкус определенных продуктов, ведь, насколько знаю, все это очень тесно связано. Долгое время я не могла есть жареный лук, бананы, яйца и даже мясо. Было ощущение, что пробую какую-то просрочку из захудалого ларька.

Для некоторых былое гастрономическое наслаждение, теперь превратилось в настоящее испытание на стойкость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О МЯСЕ И КОФЕ

- Месяц назад сразился один на один с противной короной, и ощущения так себе, если честно, - делится ростовчанин Илья Прохоров. - Первую неделю с трудом вставал с кровати, тело будто бы весило центнер. А на 5-7 день поменялись вкусовые ощущения. Самой болевой точкой их моего меню оказался кофе. Если честно, я вообще не представляю своей жизни без него. А тут тонкие нотки арабики стали напоминать пластмассу: будто бы не кофе пью, а грызу игрушечную машинку младшего брата. Но спустя две недели все восстановилось. Если честно, боялся, что не смогу есть мясо. Мой дуг рассказывал, что после ковида долгое время ему казалось, что все мясные продукты какие-то полусгнившие.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

"Организм начинает руководить подсознанием"

- Во время болезни у людей часто меняются вкусовые предпочтения, и чаще всего это не связано именно с ковидом, - рассказывает главврач поликлиники № 14 Ростова-на-Дону Игорь Гайнутдинов. - Например, после любого воспалительного процесса организму может не хватать каких-то микроэлементов, витаминов, белков или жиров. Ну а так, как все всегда взаимосвязано: организм начинает руководить подсознанием, которое и выдает сбой во вкусах.

Что касается именно коронавируса, то из моей практики стало понятно, что только у небольшой группы людей после болезни могут извратиться некоторые вкусы. Сладкое может стать кислым или горьковатым. Как правило, все это проходит в течение нескольких дней после выздоровления - сразу, как заканчивается воспалительный процесс. Но очень редко может длиться неделю или даже больше. Если вас все же беспокоят такие длительные изменения, лучше обратиться за помощью к гастроэнтерологу.

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