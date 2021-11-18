«От боли не мог даже кричать - только терпеть»: 30-летний ростовчанин не верил в прививку от коронавируса, пока не заболел сам

Те, кто оказался в больнице понимают: с вирусом шутки плохи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус коснулся практически каждой семьи. Ежедневно в Ростовской области ковид уносит жизни десятков человек. Но даже это часто не аргумент для тех, кто против прививки.

Правда, до тех пор, пока не заболеют сами. 30-летний ростовчанин Сергей - из таких. Мужчина рассказал, как не верил в прививку, и что ему удалось пережить во время болезни коронавирусом

«НАДЕЯЛСЯ НА СОБСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ»

- Я с самого начала не боялся коронавируса и считал, что уйти от него не получится, - признается мужчина. - Каждый день, когда ехал на работу допускал вероятность, что могу подхватить инфекцию. Оставалась надежда лишь на собственный иммунитет и молодой возраст.

Из моих знакомых мало кто болел, поэтому постепенно страх перед заболеванием и вовсе спал на нет. Первой оказалась жена. Она в плановом режиме сдавала ПЦР-тест на работе и ей сказали, что обнаружили патоген в организме. Мы тогда сильно испугались: я побежал в аптеку за антибиотиками и капельницами — это была моя страховка на случай появления осложнений.

Чтобы не заразить остальных членов семьи, мы переехали из дома в свою квартиру, где еще не закончили ремонт. Болезнь у нее протекала в легкой форме: была маленькая температура и полная потеря вкуса и запаха. Через 10 дней коронавируса в теле уже не было.

Несколько недель я постоянно мерил температуру себе и не выходил из дома. К счастью, все обошлось: болезнь ко мне не перешла.

«ЗАЧЕМ ЛИШНИЙ СТРЕСС И ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ»

- После этого случая я уже особо не переживал за здоровье и верил в свой иммунитет. Когда началась вакцинация, прививку делать не стал. Думал, зачем мне вот этот лишний стресс и потеря времени.

Мой брат на тот момент служил во внутренних войсках, их всей ротой привили «Спутником». У него поднялась сильная температура, и он три дня лежал в таком состоянии в лазарете.

Этот случай и вовсе отбил у меня всякое желание прививаться. Плюс на работе был завал, а тратить лишние пару дней на «постельный режим» совсем не хотелось.

Болезнь бьет по слабым местам в организме. Фото: Олег УКЛАДОВ

«СИМПТОМЫ ПОЯВИЛИСЬ МГНОВЕННО»

- В один из дней я приехал домой и ощутил недомогание. Причем оно наступило резко. Утром я чувствовал себя хорошо, а через каких-то пару часов уже ощущался озноб. Я часто болею простудой и знаю, что примерно такое же состояние возникает на второй-третий день, а тут прямо мгновенно.

Затем сразу заболело горло. Обычно при ангине сначала идет першение, ощущается зуд в гортани, а уже потом наступает боль в горле. Я часто болел простудой, ангиной, гриппом и пару раз подхватывал воспаление легких, поэтому в симптомах хорошо ориентируюсь.

Чтобы развеять все опасения, пришлось вызвать на дом медика сделать ПЦР-тест. Обошелся он в кругленькую сумму, но на следующий день подтвердилось худшее - это была коронавирусная инфекция. Но это я уже понял и сам, когда утром обнаружил полную потерю вкуса и запаха.

«ЕСТЬ НЕ МОГ. БОЛЬНО БЫЛО ДАЖЕ ДЫШАТЬ»

- То есть ты жуешь пищу и не понимаешь, какая она на вкус. Подобное бывает, когда лечишь зубы, и наркоз блокирует вкусовые рецепторы. Запахов тоже не было совсем. Специально проверял на духах: чувствуются только определенные составные части аромата, а не все сразу.

К обеду начало сильно болеть горло, а следом - и голова. Я принимал болеутоляющие и антибиотики. Но болезненные ощущения не проходили. На следующий день тревожила вся верхняя часть шеи, особенно нижняя челюсть и десны. К тому моменту было уже не понятно, что беспокоит сильнее - голова, десна или горло. Суставы ломало, есть пищу я не мог, потому что больно было даже просто дышать носом.

Врач, когда осмотрела меня сказала, что у меня сильный отек горла, который отдает в нижнюю челюсть и носоглотку. Шея не поворачивалась, от чего мышцы стали затекать и перестали слушаться. Как мне сказали, коронавирус дает осложнения на слабые органы человека, поэтому в моем случае пострадала гортань.

«Я НЕ МОГ ДАЖЕ КРИЧАТЬ ОТ БОЛИ, ТОЛЬКО ТЕРПЕТЬ»

- Врач поставила мне укол с сильным обезболивающим и обнадежила, что я сейчас смогу уснуть и отдохнуть. Она отметила: единственное, что сейчас мне вредит, это болевые ощущения, которые держат в напряжении всю нервную и сердечно-сосудистую системы.

К сожалению, лекарство не подействовало и боль не ушла. Мне хотелось вырвать свои зубы, лишь бы почувствовать облегчение. Любое движение шеи приносило резкую боль в горле. Я не мог двигаться, кричать, а лишь только терпеть.

У меня складывалось ощущение, что на затылке - большая рана, а горло распухает изнутри. Я хотел сделать еще укол обезболивающего, но врач запретила, потому что, если боль еще усилится, то уже точно ничего не поможет.

«ВИРУС МОЖЕТ УБИТЬ БОЛЬЮ»

Через два дня стало уже полегче, и постепенно я пошел на поправку. Врачи сказали, что я еще легко отделался. Терапевт советовала сделать прививку через полгода. Ведь, если я еще раз заболею COVID-19, то могу умереть от боли.

Я слышал, что бывает осложнение в виде пневмонии, но что вирус может убить болью - это для меня стало откровением. Оказывается, у людей могут отказать почки, сильно болеть желудок и суставы. Когда сдал тест на антитела, с удивлением обнаружил цифру 3.

Несмотря на все страдания, мой организм особо и не научился бороться с заразой. Поэтому, как только прошло время, я пришел на вакцинацию. Перенес все легко и без побочных эффектов.

Надеюсь, таких проблем со здоровьем у меня уже точно не будет больше.

В Ростовской области каждый день выявляют сотни заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Науке известны полсотни осложнений, связанных с коронавирусом»

Главный врач Городской поликлиники № 14 Ростова, кандидат медицинских наук, Игорь Гайнутдинов:

- Наука уже насчитывает около 50 осложнений, которые связаны с коронавирусом. Но это не значит, что после других вирусных и инфекционных заболеваний их не бывает. Как правило, все заболевания - бактериальные и вирусные - угнетают иммунитет и ослабляют защитные силы организма. Теряется большое количество форменных элементов, нарушается обмен веществ и работа эндокринной системы.

Из-за этого могут обострятся хронические заболевание бронхолегочной системы, эндокринной системы, сахарный диабет. Они чаще всего ухудшают положение и даже могут привести к смерти. У человека снижается иммунитет и внутренняя бактериальная флора воспаляется.

Часто во время коронавируса обостряется гнойная ангина, которая сопровождается болью, интоксикацией и требует лечения антибиотиками. Если ее вовремя не вылечить, может начать обострятся бактериальная пневмония. Она возникает через определенное время. После коронавирусной пневмонии часто можно диагностировать фиброз легких. В этом случае уменьшается объем и эластичность легочной ткани, что негативно сказывается на общем состоянии человека.

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