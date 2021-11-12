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Общество12 ноября 2021 16:23

«Ковид прошел, а страх остался»: ростовчанка откровенно рассказала о болезни и уроках, которые вынесла

Ростовчанка рассказала, как победила коронавирус и дала советы другим
Артур СЕЛИМОВ
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Ростовчанка рассказала, как победила коронавирус и дала советы другим.

Ростовчанка рассказала, как победила коронавирус и дала советы другим.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области каждый день – сотни новых заболевших коронавирусом. А за все время пандемии диагноз был поставлен 163 843 дончанам, большинство из них - выздоровели.

Наша читательница, 52-летняя Лидия Ивановна, переболела covid-19 во время первой волны коронавируса. О том, почему важно не упустить момент, и к каким выводам пришла, женщина откровенно и без прикрас рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

«ВЫЙТИ НА СМЕНУ НЕ КОМУ»

- В то время я работала в магазине и обслуживала людей на кассе, - начала свой рассказ собеседница. - В городе были введены временные ограничения, поэтому люди толпами ринулись к нам в магазин за продуктами. Я тогда еще сильно удивилась: в стране объявили выходные, чтобы все сидели дома, а они, наоборот, гуляют, будто вируса никакого и нет.

Работы было много. Мы сидели в масках и перчатках. Было невыносимо жарко и нечем дышать. Как сейчас помню: ту смену я очень тяжело отработала. А придя домой, почувствовала слабость и недомогание. У меня болела голова и было трудно дышать. Все эти симптомы я восприняла за усталость, поэтому не стала бить тревогу.

Но и утром перед работой лучше не стало. Пришлось звонить в магазин. Наша менеджер начала меня просить, чтобы я не вызывала врача, а отработала хотя бы день, потому что выйти на смену совсем некому. Весь день я просидела за кассой под холодным кондиционером и обслуживала людей как в «тумане». И только потом меня с сильным недомоганием отпустили с работы.

«ЛЕЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!»

- Вызвать врача сразу не получилось, но в регистратуре мне пообещали: доктор приедет завтра и осмотрит меня. Но на следующий день никто так и не приехал. При этом в больницу идти самой мне запретили - вдруг ковид! Меж тем самочувствие не улучшалось, появилась боль в груди, кашель и температура.

И только на третий день ко мне приехала фельдшер. Медик послушала меня, назначила таблетки от кашля и антибиотик в таблетках, а еще - взяла мазок на ПЦР-тест. Пообещала: лечение дополнят, как только придут результаты.

А на четвертый день мне стало совсем плохо: кашель усилился и уже совсем трудно было дышать. К тому же, сильно упало давление, а температура не спадала ниже 37,4 градуса.

В регистратуре мне сказали так: «Врач будет только завтра, а мне не нужно выходить из дома пока не будет отрицательного ПЦР-теста». Фельдшер, чей номер у меня был в телефоне, уверяла: мол, волноваться не стоит, такое стандартное лечение выписывают абсолютно всем, поэтому она пока не может добавить другие препараты.

Компьютерный томограф проходят все, кто заболел коронавирусом.

Компьютерный томограф проходят все, кто заболел коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛА СТРАХ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ!»

- Под вечер я уже не вставала с кровати, а только сидела. По-другому дышать уже не получалось.

«Скорую» вызвала. Но нас сразу предупредили, что она приедет в течение четырех часов. Оказалось - быстрее. Мне поставили укол обезболивающего и предупредили: больницы переполнены. И тогда я в первый раз почувствовала страх за свою жизнь. Ощутила полную беспомощность: ты остаешься один на один со своей проблемой, которая, возможно, тебя убьет!

Кое-как просидев до утра, я поехала в приемное отделение сама, чтобы меня госпитализировали. Врач в инфекционном отделении сразу начала с претензий: оказывается у меня подтвердился коронавирус, почему я сама приехала.

Но, в итоге, она изучила мое состоянии и отправила делать КТ. Но, чтобы ее пройти, велели подождать еще четыре дня.

Я, понимая, что этого времени у меня нет, пошла проходить томографию в платную клинику. Там, когда увидели мой снимок, чуть ли не прокричали: «Марш обратно в больницу и требовать госпитализацию!».

Оказалось, 30 процентов легких у меня уже не работали.

«ВЫТАСКИВАЮТ ПАЦИЕНТОВ С ТОГО СВЕТА»

- В больнице заведующий ковидным отделением сделал озадаченное лицо. Он начал выговаривать: «Почему я не обратилась в больницу раньше, ведь теперь вылечиться будет сложно?!». А еще добавил: многие умирают именно из-за несвоевременного обращения к врачу. Знал бы он, что я могла попасть к ним еще на четыре дня позже!

Дальше – госпитализация. В палатах действительно лежало очень много людей и все с катетерами, осложнениями или на ИВЛ. Именно в таком состоянии люди поступают в больницы. А медикам ковидных госпиталей приходится буквально вытаскивать пациентов с того света!

Мое лечение проходило медленно: капельницы и уколы лишь немного сдерживали процесс. Пошло осложнение на сердце и сосуды.

Я раньше думала, что люди гибнут в основном при 80-90% поражении легких. Но меня «обнадежили» тем, что этот показатель сугубо индивидуальный. В иных случаях человек может не справиться и с 20% поражения.

К счастью, все обошлось и через пару недель меня все же выписали из больницы.

«НИ ОДНА РАБОТА НЕ СТОИТ ЗДОРОВЬЯ»

- После этой болезни я долго восстанавливалась: пила витамины, делала зарядку и дыхательную гимнастику, а еще – надувала шары.

И, кстати, пришла к выводу, что ни одна работа не стоит здоровья. Ведь работодателей абсолютно не заботит самочувствие своих подчиненных: им главное - сделать выручку и план.

Помню случай, когда у нас одна молодая девочка с температурой два дня обслуживала людей, а на третий - ее увезла скорая. Из-за своей самоотверженности она потеряла время на лечение, которого у большинства коронавирусных как раз таки нет. Я сама слышала, как врачи говорили в больнице, что некоторых пациентов можно было спасти, привези их на два-три дня раньше.

И да, не нужно питать иллюзий, что если вас положат в палату, то сразу «поставят на ноги». Бывает, препараты не помогают. Их приходится менять на другие, а это - тоже потеря времени.

Нужно всегда действовать только в своих интересах и ставить здоровье на первое место. Никто не поймет, насколько сильно вам плохо, видя только внешние признаки. Пациентов много – врачей мало! Поэтому лучше кричать о своем состоянии или обращаться сразу к нескольким специалистам.

Результаты анализов пациенты всегда очень ждут.

Результаты анализов пациенты всегда очень ждут.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«О ПРИВИВКЕ ВОПРОС НЕ СТОИТ»

- Болезнь уже отступила, а страх у меня еще остался. Если начинает першить в горле или болеть голова, я сразу бегу за противовирусными. Дома - горы антибиотиков, капельницы и есть прибор для измерения сатурации. В кармане – сертификат о вакцинации. Когда ты впервые столкнешься с болезнью, вопрос – делать прививку или нет – не стоит.

А еще взяла номера телефонов медсестер в больнице: если вдруг станет плохо, они смогут прокапать меня дома нужными медикаментами.

Коронавирус научил меня быть наготове, а еще - ценить семью и близких, потому что только эти люди могут помочь в самые сложные минуты отчаянья.

КСТАТИ

В первый день - бесполезно: ростовские врачи рассказали, когда заболевшим коронавирусом стоит делать КТ

Как известно, одним из осложнений covid-19 является поражение легких, которое приводит к развитию пневмонии. КТ – или компьютерная томография, в период пандемии стала сверх востребованным исследованием.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, насколько сложно и когда можно попасть на компьютерную томографию в Ростове тем, кто уже заболел коронавирусом. (подробности)

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