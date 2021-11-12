«Ковид прошел, а страх остался»: ростовчанка откровенно рассказала о болезни и уроках, которые вынесла

Ростовчанка рассказала, как победила коронавирус и дала советы другим. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области каждый день – сотни новых заболевших коронавирусом. А за все время пандемии диагноз был поставлен 163 843 дончанам, большинство из них - выздоровели.

Наша читательница, 52-летняя Лидия Ивановна, переболела covid-19 во время первой волны коронавируса. О том, почему важно не упустить момент, и к каким выводам пришла, женщина откровенно и без прикрас рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

«ВЫЙТИ НА СМЕНУ НЕ КОМУ»

- В то время я работала в магазине и обслуживала людей на кассе, - начала свой рассказ собеседница. - В городе были введены временные ограничения, поэтому люди толпами ринулись к нам в магазин за продуктами. Я тогда еще сильно удивилась: в стране объявили выходные, чтобы все сидели дома, а они, наоборот, гуляют, будто вируса никакого и нет.

Работы было много. Мы сидели в масках и перчатках. Было невыносимо жарко и нечем дышать. Как сейчас помню: ту смену я очень тяжело отработала. А придя домой, почувствовала слабость и недомогание. У меня болела голова и было трудно дышать. Все эти симптомы я восприняла за усталость, поэтому не стала бить тревогу.

Но и утром перед работой лучше не стало. Пришлось звонить в магазин. Наша менеджер начала меня просить, чтобы я не вызывала врача, а отработала хотя бы день, потому что выйти на смену совсем некому. Весь день я просидела за кассой под холодным кондиционером и обслуживала людей как в «тумане». И только потом меня с сильным недомоганием отпустили с работы.

«ЛЕЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!»

- Вызвать врача сразу не получилось, но в регистратуре мне пообещали: доктор приедет завтра и осмотрит меня. Но на следующий день никто так и не приехал. При этом в больницу идти самой мне запретили - вдруг ковид! Меж тем самочувствие не улучшалось, появилась боль в груди, кашель и температура.

И только на третий день ко мне приехала фельдшер. Медик послушала меня, назначила таблетки от кашля и антибиотик в таблетках, а еще - взяла мазок на ПЦР-тест. Пообещала: лечение дополнят, как только придут результаты.

А на четвертый день мне стало совсем плохо: кашель усилился и уже совсем трудно было дышать. К тому же, сильно упало давление, а температура не спадала ниже 37,4 градуса.

В регистратуре мне сказали так: «Врач будет только завтра, а мне не нужно выходить из дома пока не будет отрицательного ПЦР-теста». Фельдшер, чей номер у меня был в телефоне, уверяла: мол, волноваться не стоит, такое стандартное лечение выписывают абсолютно всем, поэтому она пока не может добавить другие препараты.

Компьютерный томограф проходят все, кто заболел коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛА СТРАХ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ!»

- Под вечер я уже не вставала с кровати, а только сидела. По-другому дышать уже не получалось.

«Скорую» вызвала. Но нас сразу предупредили, что она приедет в течение четырех часов. Оказалось - быстрее. Мне поставили укол обезболивающего и предупредили: больницы переполнены. И тогда я в первый раз почувствовала страх за свою жизнь. Ощутила полную беспомощность: ты остаешься один на один со своей проблемой, которая, возможно, тебя убьет!

Кое-как просидев до утра, я поехала в приемное отделение сама, чтобы меня госпитализировали. Врач в инфекционном отделении сразу начала с претензий: оказывается у меня подтвердился коронавирус, почему я сама приехала.

Но, в итоге, она изучила мое состоянии и отправила делать КТ. Но, чтобы ее пройти, велели подождать еще четыре дня.

Я, понимая, что этого времени у меня нет, пошла проходить томографию в платную клинику. Там, когда увидели мой снимок, чуть ли не прокричали: «Марш обратно в больницу и требовать госпитализацию!».

Оказалось, 30 процентов легких у меня уже не работали.

«ВЫТАСКИВАЮТ ПАЦИЕНТОВ С ТОГО СВЕТА»

- В больнице заведующий ковидным отделением сделал озадаченное лицо. Он начал выговаривать: «Почему я не обратилась в больницу раньше, ведь теперь вылечиться будет сложно?!». А еще добавил: многие умирают именно из-за несвоевременного обращения к врачу. Знал бы он, что я могла попасть к ним еще на четыре дня позже!

Дальше – госпитализация. В палатах действительно лежало очень много людей и все с катетерами, осложнениями или на ИВЛ. Именно в таком состоянии люди поступают в больницы. А медикам ковидных госпиталей приходится буквально вытаскивать пациентов с того света!

Мое лечение проходило медленно: капельницы и уколы лишь немного сдерживали процесс. Пошло осложнение на сердце и сосуды.

Я раньше думала, что люди гибнут в основном при 80-90% поражении легких. Но меня «обнадежили» тем, что этот показатель сугубо индивидуальный. В иных случаях человек может не справиться и с 20% поражения.

К счастью, все обошлось и через пару недель меня все же выписали из больницы.

«НИ ОДНА РАБОТА НЕ СТОИТ ЗДОРОВЬЯ»

- После этой болезни я долго восстанавливалась: пила витамины, делала зарядку и дыхательную гимнастику, а еще – надувала шары.

И, кстати, пришла к выводу, что ни одна работа не стоит здоровья. Ведь работодателей абсолютно не заботит самочувствие своих подчиненных: им главное - сделать выручку и план.

Помню случай, когда у нас одна молодая девочка с температурой два дня обслуживала людей, а на третий - ее увезла скорая. Из-за своей самоотверженности она потеряла время на лечение, которого у большинства коронавирусных как раз таки нет. Я сама слышала, как врачи говорили в больнице, что некоторых пациентов можно было спасти, привези их на два-три дня раньше.

И да, не нужно питать иллюзий, что если вас положат в палату, то сразу «поставят на ноги». Бывает, препараты не помогают. Их приходится менять на другие, а это - тоже потеря времени.

Нужно всегда действовать только в своих интересах и ставить здоровье на первое место. Никто не поймет, насколько сильно вам плохо, видя только внешние признаки. Пациентов много – врачей мало! Поэтому лучше кричать о своем состоянии или обращаться сразу к нескольким специалистам.

Результаты анализов пациенты всегда очень ждут. Фото: Иван МАКЕЕВ

«О ПРИВИВКЕ ВОПРОС НЕ СТОИТ»

- Болезнь уже отступила, а страх у меня еще остался. Если начинает першить в горле или болеть голова, я сразу бегу за противовирусными. Дома - горы антибиотиков, капельницы и есть прибор для измерения сатурации. В кармане – сертификат о вакцинации. Когда ты впервые столкнешься с болезнью, вопрос – делать прививку или нет – не стоит.

А еще взяла номера телефонов медсестер в больнице: если вдруг станет плохо, они смогут прокапать меня дома нужными медикаментами.

Коронавирус научил меня быть наготове, а еще - ценить семью и близких, потому что только эти люди могут помочь в самые сложные минуты отчаянья.

КСТАТИ

В первый день - бесполезно: ростовские врачи рассказали, когда заболевшим коронавирусом стоит делать КТ

Как известно, одним из осложнений covid-19 является поражение легких, которое приводит к развитию пневмонии. КТ – или компьютерная томография, в период пандемии стала сверх востребованным исследованием.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, насколько сложно и когда можно попасть на компьютерную томографию в Ростове тем, кто уже заболел коронавирусом. (подробности)

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