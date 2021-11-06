Врачи выгорают, а пациенты взывают к клятве Гиппократа: о работе в "красной зоне" откровенно рассказал ростовский студент-медик

Вот уже несколько месяцев студент трудится в одной из районных больниц. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпидемиологическая ситуация в донском регионе по-прежнему остается тяжелой. Не секрет, что не все больницы укомплектованы в полной меры медицинским персоналом. И, чтобы помочь врачам и медсестрам, студенты-медики последних курсов работают в госпиталях и помогают старшим коллегам бороться с эпидемией.

О том, как проходит работа в "красной зоне", на условиях анонимности откровенно рассказал ростовский студент, который вот уже несколько месяцев трудится в одной из районных больниц.

Все началось с приемного отделения. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПОКА ДИСТАНТ - ПЫТАЕМСЯ РАБОТАТЬ

- Я учусь в медицинском вузе по направлению педиатрия. Учеба то и дело прерывается на дистанционные занятия, поэтому, в основном, учимся дома за компьютером. Это очень утомляет с учетом того, что иногда нам ставят в день по пять пар. Приходится сидеть перед экраном по восемь часов и не видеть белого света.Ведь, когда приходишь в университет хотя бы обстановка меняется, а на дистанционке всегда одно и тоже.

Из-за постоянной нехватки врачей иногда студентов приглашают поработать в больницы. Особенно желающих идти к ковидным больным мало. К тому же, многие из тех, кто живет в области, как только началась дистанционка, разъехались по домам.

Меня позвали на работу, оговорив заранее: трудоустройство временное и работать придется с коронавирусными больными. Я согласился, несмотря на скорую сессию. В учебной части мой энтузиазм поддержали и пообещали, что освободят от дневных занятий, а я смогу спокойно набираться опыта.

Со мной в больницу пришли еще несколько студентов с соседних потоков. В ординаторской врач встретил нас без особой радости. Спросил про здоровье и про то, как часто болеем ОРВИ. Такой интерес к здоровью новобранцев он объяснил тем, что медработники часто болеют, и у них сейчас дефицит, действительно, здорового медперсонала.

Ростовский студент поменял онлайн лекции на работу в "красной зоне". Фото: Олег УКЛАДОВ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЛОНЯЛИСЬ ПО БОЛЬНИЦЕ

- Моя мама, когда узнала, что я пошел работать в больницу, не одобрила. Сказала, что не для этого они платят за мою учебу, чтобы я вылетел из университета и стал медбратом. Но я думаю, что она просто беспокоилась, что мне приходится работать в "красной зоне", пропуская лекции, пусть даже и дистанционные.

В первый день мы фактически слонялись по больнице, а когда про нас вспоминали - помогали работникам в приемном отделении. Но за это время мы сделали миллион фотографий в защитных костюмах, как подобает настоящим борцам с инфекцией. Правда, лафа быстро закончилась и нам нашли применения

Рабочий день как положено - восемь часов и пять дней в неделю. Почти месяц мы принимали больных в приемном отделении. И работа там нас закалила: пришлось испытать на себе весь гнев нашего населения. Обессиленные пациенты и встревоженные родственники приезжают в больницу, чтобы там на медработников свалить весь «гнев человеческий». Я сначала пробовал успокаивать посетителей, но позже понял - это бесполезно, так они начинают еще больше скандалить. По-человечески их понять можно: "скорые" долго не едут, терапевты - тоже. Им приходится самим добираться в больницу, где они могут столкнуться и на безразличие. Но и коллег своих - медсестер и врачей - я не осуждаю: многие из них уже настолько выгорели, что уже не могут видеть людей от слова совсем!

Работать приходится наравне со старшими коллегами по восемь часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

"ТЫ, НАВЕРНОЕ, ДВОЕЧНИК"

Каждый, кто приходит, начинает нам напоминать: "Вы давали клятву Гиппократа, а значит - обязаны лечить, иначе не нужно было выбирать такую профессию!". Вариации разные, но смысл один. Но, лично я, искренне не понимаю, почему все так оперируют этой клятвой, как будто она дает какие-то преференции врачу в земной или загробной жизни.

У нас разве не капиталистическое общество, где люди работают ради денег, и мало, кто любит перерабатывать, сидя на своем рабочем месте? Тогда почему врачи должны жить по каким-то средневековым канонам?! Мы, например, клятву давали на общей линейке на первом курсе, повторили несколько слов за оратором на сцене и все!

Самое интересное что наставления Гиппократа работают только в одну сторону. Я когда пришел в больницу, чтобы осмотреть фурункул, люди в очереди не пропустили меня, сказали жди со всеми - нам «все равно что ты тут работаешь».

Одна пожилая учительница, которая приехала ложиться в больницу, сказала, что я, наверное, двоечник, поэтому вместо учебы сижу в регистратуре, чтобы экзамены не сдавать. Меня это удивило, потому что в больницу отправляют как раз таки тех, кто тянет учебу и не будет позорить вуз глупыми вопросами и выходками.

Интересуйтесь здоровьем своих родных. Фото: Олег УКЛАДОВ

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РОДНЫХ!"

После приемного отделения нас отправили в ковидные палаты - помогать медсестрам и врачам. Пациентов много, особенно, пожилых людей. Им очень сложно ставить капельницы, потому что вены тонкие и с тромбами. А ставить катетеры и вовсе могла только старшая медсестра, потому что это реальный навык, который нарабатывается годами.

При этом молодых пациентов кололи мы, естественно, все под наблюдением медсестры. Встречались и позитивные бабули, которые давали нам свои руки, чтобы мы на них практиковались. В этот момент мы окружали старушку и максимально аккуратно ставили иглу.

Сейчас пациентам важно понять одно: в больницу принимают уже с осложнениями и в тяжелой форме. Упущенные дни, при самолечении дома, сказываются на восстановлении организма.

А еще я бы заострил особое внимание вот на чем. Люди до сих пор живут в иллюзиях и думают, что у нас больницы, как в американских фильмах. Бывает так, что к старикам могут не приходить по несколько дней, оставив их на полное обеспечение больницы. К нам приезжали родственники одного дедушки и были очень удивлены, почему он без воды и без еды сидит в палате? Какие такие больничные харчи? У нас же должны работать волонтеры и привозить всем еду.

Работа в "красной зоне" сложная. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ - ЭТО НЕ ЗАЗОРНО"

Хотя, часто рассказывают истории о волонтерах-добровольцах чуть ли не с красной икрой и гранатами для повышения гемоглобина за пазухой. По факту же, в больницах ничего не поменялось. Еда специфическая и не питательная, воды питьевой нет. Конечно, мы можем достать бутылку воды, если нас попросят, но делать это каждый день становится затруднительно.

Поэтому пациент должен позаботится о всем необходимом сам. Ведь лечение — это не только капельницы и постельный режим, а еще - качественное питание, вода, горячий чай и лекарства.

Врач должен лечить только теми препаратами, которые есть в больнице, но там лекарства, в основном, самые дешевые и малоэффективные. Поэтому всегда нужно говорить медикам, что вам могут привезти дополнительные лекарства, если необходимо. Тоже самое касается обеспечения пеленками, памперсами, катетерами и прочими инвентарем. Тут можно сколько угодно спорить про то, что это должно быть в больницах, но реальность такова, что зачастую число таких расходников ограничено.

А то у нас был один пожилой мужчина. От приема антииотиков у него начала обостряться язва, а у нас в отделении были только самые примитивные таблетки от желудка, которые ему не помогали. Можно, конечно, и их давать с умным видом, чтобы вылечить силой мысли и внушения. Но эффект будет больше, если купить нужное лекарство в аптеке, тогда и пациент быстрее пойдет на поправку.

При этом, наш мужчина просто не хотел беспокоить своих детей. А все потому, чтобы они не пришли и не заразились от него. А его жена болела коронавирусом дома. Люди бояться беспокоить родных, просить о помощи, хотя это не зазорно. В такой ситуации может оказаться каждый. Поэтому если есть необходимость в лекарствах, лучше просить родных и знакомых, чтобы они их привезли, не нужно надеяться на надрывающую систему здравоохранения.

"ТРЕТЬ ХОТЯТ УВОЛИТСЯ"

Недавно в сети появилось сообщение, что пациент в ковидном госпитале бросался на врачей, потому что они к нему не подходили. Такое бывает часто, и вирус тут ни при чем. Просто бывают, действительно, капризные пациенты, которые чувствуют себя обделенными вниманием.

У нас лежал пожилой мужчина, у которого отекали ноги. И он постоянно кричал, не давая покоя ни медсестрам, ни пациентам по палате. Таблетки, которые ему давали, он перестал пить под предлогом, что они не помогают. Капельницу, которую ему полчаса ставили в запястье, он сорвал, потому что дернул рукой и порвал вену. К нему постоянно приходил сын, но тот больше делал вид, что заботится, потому что даже бутылку воды своему старику за все время не принес. Вдобавок, пожилой пациент наотрез отказывался есть больничную еду, а своей у него не было. Сыну же жаловался, что его тут не лечат и не подходят к нему. А кто захочет подходить к такому ворчуну? Да, таких "пациентов-все не так" единицы, но именно они занимают 90 процентов энергии.

Кстати, в недавно проведенном анонимном опросе было выявлено, что почти треть медиков из "красной зоны" истощены и уже хотят уволиться. И многие, действительно, уходят в платные клиники или в другие около медицинские организации. Многие мои одногруппники уже настроены не идти в больницу, а подрабатывать консультациями или выписывать справки в кабинетах.

Почему? Да потому что сейчас при полноценном рабочем дне нам платят порядка 17 тысяч рублей в месяц. За такие деньги молодежь предпочитает сидеть дома, чем идти в больницу. Если заболеваешь коронавирусом, студентам, в отличие от врачей, компенсацию не дают. А все больничные бонусы со стороны пациентов и их близких я уже описал.

Но, знаете, даже в таких условиях находятся те, кто еще работает. И это значит, что клятва Гиппократа все еще имеет силу и значение.

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Кажется, мы уже стали забывать, какой была жизнь до вируса Covid-19. Армия из врачей борется с его последствиями по сей день. Это люди, которые отдают свое время, душу и ресурсы, чтобы спасти чужие жизни. Кто-то работает терапевтом в поликлинике, кто-то - лаборантом в пунктах вакцинации, а есть те, кто отважился отправиться в «красную зону» - самый эпицентр борьбы с covid (подробности)