Власти Ростова сообщили о сложной ситуации с врачами в условиях коронавируса

Ростовчане боятся, что в очереди в поликлинике быстрее заразятся ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростова-на-Дону признали нехватку врачей в медицинских учреждениях из-за увеличения количества заболевших COVID-19. Это сообщение появилось в официальном аккаунте администрации города в ответ на жалобу в комментариях.

- Хотели сделать прививку, но перед этим сдать анализ на антитела и ПЦР. Но чтобы сдать эти анализы, нужно просидеть часа четыре к терапевту за направлением. В очереди сидят люди с коронавирусом, так как же так? - написала горожанка в комментарии под одним из постов.

В ответе с официального аккаунта признали, что ситуация действительно сложная, и сейчас не хватает медиков.

- Ситуация в городе в настоящее время действительно очень сложная. Эпидемия продолжает набирать обороты, заболевших много, врачей не хватает. Администрация города приносит свои извинения за причиненные неудобства. В случае возникновения вопросов можно обращаться на горячую линию управления здравоохранения, - сообщили в ответном комментарии и указали телефон (указан в конце текста - прим. ред.)

Также подписчикам напомнили, что пациенты с температурой в очереди сидеть не должны.

- Если у человека проявляются симптомы ОРВИ, всегда рекомендуем вызывать врача на дом, - добавили в администрации. - В иных случаях прием пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных пневмоний осуществляется через приемно-смотровые боксы или фильтр-боксы для определения дальнейшей маршрутизации в медицинской организации.

АЛЛО! Горячая линия управления здравоохранения Ростова-на-Дону - 8 800-350-91-36

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