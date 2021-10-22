Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом бьет Ростовская область

Коэффициент распространения заболевания - 1,08 Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро пятницы, 22 октября, в Ростовской области зарегистрировано 592 новых случая заболевания коронавирусом, сообщают в пресс-службе правительства региона. Это очередной антирекорд для донского края. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 150578 случаев COVID-19.

Так, Роспотребнадзор передает, что коэффициент распространения инфекции сегодня составляет 1,08, а показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3587.

Новые случаи подтвердились в 55 муниципалитетах. Большинство инфицированных выявлены в Ростове — 206 человек, на втором месте по заболеваемости Волгодонск — 26 человек, на третьем — Таганрог и Шахты — по 25 случаев. В Новочеркасске заболели еще 20 человек, а в остальных городах и районах за сутки пришло от 1 до 16 положительных ПЦР-тестов.

В 33,9% инфицированными оказались люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет, 2,4% - старше 80 лет, 20,3% - дети.

Лечение в стационарах получают 4872 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 52 человека, на неинвазивной ИВЛ - 368.

Зарегистрировали еще 36 умерших с COVID-19. Это 18 женщин - от 55 до 96 лет и 18 мужчин - от 42 до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7453 человека. Выздоровели за сутки - 387, а всего - 126989.

В лабораториях за сутки провели 19459 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 403,98.

На сегодня привиты от ковида 1 миллион 624 тысячи 960 человек, за последние сутки – 538. Обе дозы вакцины получили 1 миллион 563 тысячи 670 человек, за сутки – 5841.

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