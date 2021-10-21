В ростовском аэропорту задержали пассажира с фальшивым ПЦР-тестом на коронавирус

Женщине грозит шесть месяцев лишения свободы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Платов полицейские задержали 29-летнюю ростовчанку. Ее подозревают в подделке ПЦР-теста на Covid-19. Об этом сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

- Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Платов выявили 29-летнюю жительницу Ростовской области, которую подозревают в использовании заведомо подложного медицинского документа, - уточняется в сообщении.

Фальшивый сертификат был обнаружен, когда дончанка регистрировалась на рейс. Когда сотрудники полиции стали проверять медицинский документ, то выяснилось, что его нет в общей базе тестируемых.

Группа дознания линейного отдела МВД возбудила на женщину уголовное дело по подделке и изготовлении документов. Женщине грозит до шести месяцев лишения свободы.

Напомним, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 203. На втором месте находится Таганрог - 24, на третьем - Волгодонск и Шахты - по 20.

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