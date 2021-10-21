583 заболевших COVID-19 выявили в 55 территориях Ростовской области

Выздоровели за день 385 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выявили еще 583 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3573. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 203. На втором месте находится Таганрог - 24, на третьем - Волгодонск и Шахты - по 20. В Новошахтинске зафиксированы 18 новых случаев, в Азове -16, в Новочеркасске - 15, в Каменске-Шахтинском - 13. В остальных муниципалитетах заболело за сутки до 9 человек. В 37,6% инфекцию подхватили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,1% - от 46 до 65 лет, 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 18,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4884 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 61 человек, на неинвазивной ИВЛ - 376.

Зарегистрировали еще 29 умерших с COVID-19. Это 17 женщин - от 33 до 86 лет и 12 мужчин - от 49 до 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7417 человек. Выздоровели за сутки - 385, а всего - 126602.

В лабораториях за сутки провели 21504 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 397,73.

На сегодня привиты от ковида 1 миллион 624 тысячи 420 человек, за последние сутки – 506. Обе дозы вакцины получили 1 миллион 557 тысячи 820 человек, за сутки – 5094.

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