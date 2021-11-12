Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 ноября 2021: медики обнаружили опасный вирус у 650 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 650 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 ноября 2021 - заразились еще 201 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 650 человек. Общее число зараженных составило 163 188.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,5% – от 46 до 65 лет; 14,3% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 10,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 256 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 570 зараженных. За все время от ковида вылечились 138 305 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 21 женщина в возрасте от 56 до 85 лет и 14 мужчин в возрасте от 59 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 048 человек.

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