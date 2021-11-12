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Происшествия12 ноября 2021 12:48

Гибель еще 32 пациентов с COVID-19 подтвердили власти Ростовской области

Всего на Дону с начала пандемии инфекция унесла жизнь 8080 жителей региона
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас лечат 5239 человек

В больницах сейчас лечат 5239 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за прошедшие сутки скончались еще 32 пациента с коронаврусом. Речь идет об 11 мужчинах и 21 женщине. Такая информация сегодня, 12 ноября, появилась на сайте донского правительства.

Так, среди мужчин из жизни ушли люди от 36 до 93 лет, разброс по возрасту женщин составил от 62 до 91 года. У них были хронические заболевания, утверждают власти.

Всего на Дону с начала пандемии инфекция унесла жизнь 8080 жителей региона. В больницах сейчас лечат 5239 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 45 человек, на неинвазивной ИВЛ - 387 человек.

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