К утру 12 ноября в Ростовской области коронавирусом заболели еще 650 человек

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 17734 теста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 650 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,02. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3899. Об этом утром 12 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 204. Потом идут Волгодонск - 31, Таганрог - 31, Шахты - 31, Азов - 17, Аксайский район - 17, Новошахтинск - 16, Новочеркасск - 13, Батайск - 12, город Гуково - 11, Сальский район - 11.

По 10 случаев в Егорлыкском, Красносулинском и Миллеровском районах, по 9 в Белокалитвинском, Кашарском и Мясниковском районах. Меньше всего положительных тестов в Боковском, Верхнедонском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 5239 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 45 человек, на неинвазивной ИВЛ - 387.

Также за сутки зарегистрировали еще 32 умерших пациента с COVID-19. Это 21 женщина 62, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 80, 81, 83, 86, 87 леи и 91 года, а также 11 мужчин 36, 61, 68, 70, 71, 73, 75, 78, 93 лет, все имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии скончались 8080 жителей Дона.

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 17734 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 318,52.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1747,71 тысячи человек, за сутки - 6138. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1662,47 тысячи человек, за сутки - 7120.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Горздрава Ростова рассказал, сколько привитых попадает в ковидные госпитали

Какой процент вакцинированных заболевает так, чтобы оказаться на больничной койке, уточнили в управлении здравоохранения города (подробности)