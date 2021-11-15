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Общество15 ноября 2021 10:27

Что даст трехнедельный локдаун, объяснил ростовский врач

Игорь Гайнутдинов рассказал, когда появляются симптомы коронавируса и сколько человек распространяет инфекцию
Артур СЕЛИМОВ
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По мнению ростовского врача, 10 дней мало, чтобы остановить развитие заболевания.

По мнению ростовского врача, 10 дней мало, чтобы остановить развитие заболевания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале ноября в Ростовской области были введены вынужденные каникулы из-за коронавируса. В эти дни не работал общепит и спортзалы, вход в ТЦ разрешался только по QR-кодам, не проводились массовые и развлекательные мероприятия.

Однако значительного снижения вновь выявленных заболевших не произошло. При этом как заявил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, дополнительные санитарные меры - нерабочая неделя и длинные каникулы - «сбили гребень волны инфекции».

При этом за минувшие сутки в Ростовской области стало на 652 новых заболевших больше. Погибли с диагнозом «коронавирус» еще 32 человека.

К слову, главврач поликлиники № 14 Ростова-на-Дону Игорь Гайнутдинов уверен – локдаун надо вводить на две-три недели и объяснил почему.

- 10 дней, в течение которых был локдаун, - это лишь одно из мероприятий всего комплекса противоэпидемиологической работы, которую проводят медики, - рассказал коррекспонденту «КП - Ростов-на-Дону» специалист. - Туда входят помимо закрытия учреждений и уменьшение контакта между людьми с помощью масок и соблюдения социальной дистанции, и прививочная кампания. Этот комплекс мер рассчитан на то, чтобы вирус от заболевшего человека не попал на здорового - тем более, если это человек старше 60 лет или имеет хронические заболевания.

Собеседник уверен: что касается временного интервала в 10 дней, это позволило немного снизить заболеваемость.

- Мы видим, что мероприятия дают эффект. Но закрывать все нужно на две или три недели, потому что человек распространяет инфекцию в течении как раз двух недель и очень редко - в течении трех. Поэтому двухнедельного локдауна было бы достаточно, чтобы снизить заболеваемость, - объяснил он. - С учетом того, что 80 процентов инфицированных переносят болезнь легко, единственный вред от заболевшего в легкой форме - то, что он может передать заболевание другим людям. У таких людей коронавирус прекращает выделяться в течение 7-10 дней. Это удалось узнать с помощью ПЦР-теста. На 10 день коронавирус уже не выделяется.

Бывает, люди покашливают и чихают не так часто, поэтому это не бросается в глаза. У коронавируса первые симптомы появляются только через три-пять дней. Люди трудоспособного возраста обычно не обращают внимание на общее недомогание и ходят на работу, поэтому так сложно остановить эпидемию.

При появлении симптомов не нужно геройствовать и идти на работу.

При появлении симптомов не нужно геройствовать и идти на работу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Медик говорит, что если у человека появились признаки заболевания, он должен сидеть дома и вызвать врача. Другой вопрос заключается в том, что сейчас многие люди при малейшей головной боли уже звонят в больницу, боясь, что это коронавирус. И это лишь увеличивает и без того колоссальную нагрузку на врачей.

- Не нужно думать, что мы посидим дома две недели и все станет замечательно, - продолжает врач. - Локдаун - это комплекс мероприятий. И, если соблюдать одно, но не делать другое - эффекта не будет. Как только все выходят из дома, мы начинаем друг друга заражать. Нужно прививаться, ходить в маске и соблюдать дистанцию. Постепенно будет набираться приобретенный иммунитет естественным путем. После того как все будут привиты, вирусу будет некуда деваться от больного человека он в нем и останется, потом человек выздоровеет, и на этом эпидемия закончится. Не нужно думать, если мы не видим вокруг себя кашляющих и чихающих людей, это не значит, что все окружающие здоровы. Есть люди, у которых нет явных симптомов, но они распространяют вирус.

А вот что касается работы общественного транспорта Игорь Гайнутдинов уверен:

- Вакцинация во время локдауна тоже связана с движением масс людей и с определенными контактами, но полностью закрыть все, включая транспорт мы не можем. Не у всех есть автомобили. Те же врачи пользуются общественным транспортом или работники стратегических предприятий, а их очень много.

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