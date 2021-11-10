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Общество10 ноября 2021 16:09

Главный санврач Дона: «Нерабочие дни помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19»

Евгений Ковалев сообщил, что в регионе удалось стабилизировать ситуацию
Ангелина СКИБА
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Теперь новый риск несут те, кто вернулся в регион из путешествий

Теперь новый риск несут те, кто вернулся в регион из путешествий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедшие нерабочие дни помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 в Ростовской области. Об этом заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, сообщает сайт донского правительства.

Руководитель управления Роспотребнадзра уверен, что дополнительные санитарные меры - нерабочая неделя и длинные каникулы - «сбили гребень волны инфекции».

Евгений Ковалев подчеркнул, что инфекцию не удалось победить за неделю, но сейчас темпы ее передачи стабилизировались. Однако теперь новый риск несут те, кто вернулся в регион из путешествий по стране или из-за границы.

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