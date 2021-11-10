Горячий туман начали применять военные для борьбы с COVID-19 в Ростовской области

Для обработки используют тепловые машины ТМС-65У и мобильные генераторы. Фото: пресс-служба ЮВО

В Ростовской области сборный пункт военного комиссариата начали дезинфицировать горячим туманом. Этот способ позволяет избавляться от вируса за считанные секунды, рассказали в пресс-службе ЮВО.

Обработку проводят специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы используют тепловые машины ТМС-65У и мобильные генераторы. Под тотальный санконтроль попали здания и вся техника. Пар окутывает поверхности и попадает даже в самые труднодоступные места.

- Дезинфицирующее средство превращают в мощный газокапельный поток и распыляют с помощью специальной тепловой машины. Пар проникает в любые полости в силу своих физических характеристик, лучше покрывает обрабатываемую поверхность, чем струя жидкости или порошок, - объяснили в пресс-службе ЮВО.

Сейчас из-за распространения коронавируса для призывников ввели строгие профилактические меры. Например, на призывных пунктах для проверки здоровья молодых людей создали специальные посты контроля. Кроме того, после прибытия на место службы все новоявленные солдаты проходят двухнедельный карантин.

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