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Политика2 октября 2021 19:18

4 тысячи донских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил России

Большинство юношей будут проходить службу в частях ЮВО, еще 15 человек отберут в Президентский полк
Ангелина СКИБА
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Почти 300 призывников уже имеют военно-учетную специальность. Фото: сайт правительства РО

Почти 300 призывников уже имеют военно-учетную специальность. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области с начала октября и до конца года на службу в Вооруженные силы страны планируют отправить около 4 тысяч новобранцев. Такое заявление сделал замгубернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

- В рамках осенней призывной кампании действуют одна областная и 62 призывные комиссии. Мероприятия, связанные с призывом, пройдут с соблюдением всех санитарных норм, - подчеркнул Вадим Артемов.

Большинство донских юношей будут проходить службу в частях ЮВО, еще 15 человек отберут в Президентский полк московского Кремля. Почти 300 призывников уже имеют военно-учетную специальность.

Молодые люди, как это было весной, перед распределением пройдут тестирование на коронавирус. А потом, уже в своих частях, проведут две недели на карантине.

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