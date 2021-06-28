15 донских призывников отправились служить в Президентский полк

Молодые люди прошли тщательный отбор на конкурсной основе Фото: пресс-служба правительства РО

15 донских призывников будут служить в Президентском полку. Они отправились в Москву сегодня, 28 июня, сообщил заместитель губернатора области Вадим Артемов.

- Молодые люди прошли тщательный отбор на конкурсной основе. Они успешно преодолели профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание при отборе уделяли физическим данным юношей: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см, - рассказал Вадим Артемов.

Также, по словам чиновника, при отборе в полк уделяли большое внимание морально-психологическому облику. Так, например, в уникальную воинскую часть не смогли попасть юноши с татуировками и пирснгом.

Весенний призыв в этом году стартовал 1 апреля. Всего Вооруженные Силы России должны пополнить более 5 тысяч призывников из Ростовской области. Отбор в Президентский полк проводят с 2005 года. Отправляют по 30 человек - 15 юношей весной и еще 15 - осенью.