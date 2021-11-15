Еще 32 пациента с COVID-19 скончались в Ростовской области

В больницах сейчас медики следят за состоянием 4990 инфицированных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 32 человека с COVID-19 скончались в Ростовской области. Такое количество смертей зарегистрировали за сутки, сообщают власти.

Ушли из жизни 17 женщин от 60 до 89 лет, а также 15 мужчин от 56 до 83 лет. У этих пациентов были хронические заболевания. Всего же с начала пандемии не смогли спасти 8176 жителей региона.

В больницах сейчас медики следят за состоянием 4990 инфицированных. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 404.

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