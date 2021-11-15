Еще 652 человека заболели COVID-19 к утру 15 ноября в Ростовской области

Лечение в стационарах к этому моменту получают 4990 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 652 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,02. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3945. Об этом утром 15 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 201. Далее идут Волгодонск - 33, Шахты - 32, Таганрог - 30, Новочеркасск - 19, Аксайский район - 16, Азовский район - 14, Миллеровский район - 13.

По 12 случаев в городе Гуково, в Новошахтинске и Сальском районе, в Азове, городе Зверево и Зимовниковском районе - по 11 заболевших, в Батайске и Мясниковском районе - по 10, в Каменске-Шахтинском и Семикаракорском районе - 9. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Пролетарском и Родионово-Несветайском районах.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 4990 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 404.

Также зарегистрировали еще 32 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 60, 61, 63, 66, 70, 72, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89 лет, а также 15 мужчин 56, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 79, 83 лет, у всех были хронические заболевания. Всего с начала пандемии скончались 8176 жителей региона.

В лабораториях за сутки провели 12859 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 361,15.

Прививки сделали 1760,22 тысячи человек, за сутки - 3284. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1680,57 тысячи человек, за сутки - 3507.

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