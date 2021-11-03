Впадают в истерики, снимают на телефон и выпрашивают сертификат без прививки: медсестра откровенно рассказала о буднях пункта вакцинации в ТЦ

Прививку можно поставить и в ТЦ. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Поэтому на всю первую неделю ноября в регионе ввели жесткие ограничения: дни объявлены нерабочими, а все развлечения - отменены. Многие воспользовались вынужденной передышкой и устремились в пункты вакцинации.

На условиях анонимности медсестра, которая ставит прививки в одном из ТЦ Ростова-на-Дону, рассказала, как ростовчане охотятся за вакциной "Спутник Лайт", просят выдать сертификат, не делая процедуру, и почему зачастую нужна пара, чтобы поставить прививку.

УХОДИШЬ ИЗ ДОМА В СЕМЬ УТРА, А ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ ГЛУБОКИМ ВЕЧЕРОМ

- Я несколько месяцев работаю в пункте вакцинации, который расположен в торговом центре. Всего по городу много мест, где горожане могут привиться. Как правило, прививают медсестры и фельдшера из районных больниц и поликлиник. Обычно, я приходила в пункт вакцинации после своей основной работы в больнице. Вот и получалось: выйдешь из дома в семь утра, а приходишь уже после девяти вечера.

Пока не появились запреты - в частности, что без сертификата о вакцинации много куда нельзя - люди прививались неохотно. В день могло быть от 10 до 20 человек. Потом, когда некоторых уже начали отстранять от работы, возле прививочных кабинетов стали собираться очереди. Бывали даже такие моменты, что вакцины, действительно, не хватало.

Сейчас - много людей: может и до 200 в день доходить. И, в этом случае, на приеме сидит уже два человека. В основном, пенсионеры и работающие, так как у последних появилось время и на прививку, и отлежаться после нее.

Сначала все прививались "Спутником V" потому, что она была у всех на слуху, в отличие от "Эпивак" и "Ковивак". К тому же, "Спутник" котируется во многих странах, поэтому его выбирали путешественники - те, кто хочет свободно перемещаться по миру.

ОДНОЙ РУКОЙ ПИШЕШЬ, ДРУГОЙ - ГРЕЕШЬ ВАКЦИНУ

- В основном, люди просили то, что им советовали знакомые. Бывало, кто-то просто в очереди сказал: мол, хочу себе "Эпивак", и следом за ним желающих прибавлялось в разы. Эдакий эффект толпы в действии.

Перед каждой вакцинацией положено проводить медосмотр, еще нужно заполнить специальную анкету с согласием на прививку. Это было обязательным и не важно, где ставят вакцину - в поликлинике или в торговом центре.

Раньше посетителям мы мерили температуру и давление, а потом, когда людей стало слишком много, просто перестали это делать. Логика такая: человек явно не придет на укол, если чувствует себя плохо. К тому же, мы всегда спрашиваем про самочувствие и смотрим в анкете, есть ли хронические заболевания.

На приеме, как правило, сидит один медработник. Одно время присылали студентов на подмогу, и тогда было, правда, полегче. Все потому, что слишком много приходится писать во время этой процедуры. Доходит до того, что пальцы уже не работают, а этими руками нужно еще делать укол.

Вдобавок, следует согревать пробирки с вакциной. Ведь "Спутник V" хранится в морозильнике при минусовой температуре, а там - живой ослабленный патоген. Такое ледяное вещество нельзя вкалывать пациентам, так как процедура будет очень неприятной. Поэтому одной рукой пишешь, а другой греешь в ладони ампулу.

ПЕРВЫЙ - СИНИЙ, ВТОРОЙ - КРАСНЫЙ

- Если говорить о "Спутнике V", то ампулы с прививкой отличаются по цвету. Первый компонент синий, а второй - красный. За этим нужно тщательно следить, потому что пациенты иногда невнятно объясняют, какой компонент им должны колоть, а медсестра может и перепутать.

Был случай, когда посетитель сказал, чтобы ему вкололи первый компонент, а когда начали колоть выяснилось, что он уже делал его, просто - не понял вопроса.

А все прививки у нас под строгим учетом, сколько получили - стольким людям и должны вколоть. Это не витамины - одной дозой больше, другой меньше. Медработник несет огромную ответственность за каждую ампулу.

Сначала в одной емкости была одна вакцина на человека, потом стали делать две дозы в одной ампуле. Самое интересное, что об изменении концентрации вещества не всех даже предупредили: некоторые медики абсолютно случайно заметили расхождение. Поэтому при подсчете вакцин были погрешности в первые дни, так как одному могли вколоть две дозы препарата сразу. Но это не опасно, потому что в "Спутнике" слишком слабый живой патоген.

ИЩИТЕ ПАРУ

- На фоне новой формы выпуска неоднократно бывали скандалы. А все потому, что, если на вакцинацию пришел один человек, то ему нужна пара. Объясню почему: чтобы ампулу можно было открыть и ввести вещество в течении получаса.

Это придумали не медсестры и даже не главврачи, так решили на самом высоком уровне. Но посетители этого не понимают, они начинают скандалить доставать телефоны и снимать медперсонал. Ладно, когда так делают подростки, но когда зрелые мужчины впадают в истерики, от этого становится дико неприятно.

Мы же в конце рабочего дня отвозим все коробки в больницу. И, если хоть одной дозы не хватает, пишем объяснительную и носим ее по кабинетам. Поэтому хочется, чтобы люди нормально реагировали на все официальные стандарты и постановления. Если бы медсестрам было все равно на людей, то они бы кололи из открытых ампул, где спустя полчаса вакцина уже стала бы мертвая и не имела силы.

ПРОСЯТ СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПРИВИВКИ

- Есть так называемые антиваксеры, которые приходят и в открытую требуют просто дать им сертификат без введения вакцины. Они очень удивляются, почему медики не могут выполнить их "маленькую просьбу". А то, что медсестра потом может за это потерять работу, их мало волнует. По своему опыту скажу: за смену в среднем таких приходит два-три человека.

При вакцинации мы заполняем несколько журналов, и всех, кто привился, заносят в базу ЕГИС. Сейчас это делают уже не медсестры, а отдельный специалист из больницы.

В сети одно время писали, что людям приходят подтверждение о прививках в личный кабинет на госуслугах, даже если они ее не участвовали в вакцинации от коронавируса. Что тут началось! Все сразу начали подозревать алчных медиков, которые намеренно вписывают непривитых граждан, чтобы получить за них выплаты. На самом же деле все гораздо проще: в базу специалист вбивает данные написанные другим медиком от руки. Он может ошибиться в дате или букве, отчего подтверждение о прививке может уйти совершенно другому человеку. Только представьте, сколько людей с одинаковыми ФИО можно встретить в стране и области!

ЕСЛИ QR-КОД НЕ ПРИШЕЛ

- Бывает, что участие в вакцинации от коронавируса вообще не отображается на госуслугах, особенно это касается второго компонента. На этот случай мы выписываем справку и делаем запрос в больницу, чтобы узнать есть ли прививка в базе Минздрава.

Сейчас везде требуют QR-код с прививкой, поэтому люди очень переживают, если данные о вакцинации не появляется на портале Госуслуг в личном кабинете. В этом случае важно помнить, что справка с прививкой имеет такую же силу как новомодный QR-код.

А еще всегда можно поставить печати в синюю книжку сертификата о прививках, которая есть у каждого жителя. Она имеет такую же юридическую силу. Знание - сила!

ОХОТНИКИ ЗА "ЛАЙТОМ"

- Сейчас в дни вынужденных каникул у населения есть большой спрос на вакцину "Спутник Лайт". Она разлетается как "горячие пирожки". Причина в том, что людям нравится: сделал один укол и свободен. Некоторые горожане приезжают исключительно ради нее, а, если узнают что закончилась, другую уже не делают. Этого вида вакцины не так много, поэтому ее стараются колоть переболевшим, пожилым людям и тем, кто приезжает на ревакцинацию.

К слову, последнюю надо делать уже через шесть месяцев, несмотря на то, что QR-код действителен год. Хотя раньше в рекомендациях указывалось, что ревакцинация для "Спутника" должна проходить через 1- 2 года, а после "Эпивак" и "Ковивак" через 8-12 месяцев. Все потому, что рекомендации Минздрава со временем поменялись. И сейчас советуют ревакцинироваться каждые полгода, потому что появляются новые штампы. А у всех людей антитела к вирусу вырабатываются по-разному и со временем исчезают.

О БЮРОКРАТИИ И ДЕНЬГАХ

На мой взгляд, в вакцинации слишком много бюрократии и писанины, которая отнимает лишнее время и силы у медиков. А их можно потратить на тех же самых пациентов, а не на бумажки. Поэтому желающих работать на вакцинации от коронавируса уже мало. Раньше за смену в прививочном кабинете платили 2 000 рублей.

Сейчас за пациента должны платить 200 рублей. Но смены у медработников могут идти не подряд, к тому же, иногда приходится менять пункт вакцинации. Всех вакцинированных вписывают в журналы, которые хранятся в общей картотеке, а в конце месяца нужно ехать в больницу и искать каждого привитого, вбивая их в свою таблицу. А это лишние пару часов работы.

Как рассказывают коллеги, они смогли подтвердить только часть своих привитых, поэтому по факту оплата получается меньше.

ПРИВИВОК ВТОРОГО ПЛАНА НЕ БЫВАЕТ

Помимо вакцинации от коронавируса, людям нужно помнить, что существуют и другие плановые прививки, которые население отодвигает на второй план.

Сейчас плановых медицинских осмотров нет, поэтому граждан не успевают агитировать и предупреждать о необходимости прививаться. Помимо гриппа, есть например, прививка от пневмококка. Она защищает от пневмонии, которая как раз опаснее в холодный осенний сезон.

Некоторые вакцины нужно повторять через 20 лет после первого применения. За этим тоже нужно следить горожанам и не ждать, что медработники придут и напомнят.

Так что только личная ответственность и осведомленность спасет от заболевания.

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