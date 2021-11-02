В Ростовской области новые пункты вакцинации могут появиться в супермаркетах

Количество пунктов вакцинации должно стать гораздо больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительные пункты вакцинации появятся в Ростовской области, в том числе и в супермаркетах. Губернатор региона Василий Голубев на заседании регштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции поставил задачу создать дополнительные условия для наращивания темпов вакцинации.

- Сейчас нужно использовать все дополнительные ресурсы для создания условий, чтобы люди могли вакцинироваться без затруднений. Главам городов и районов необходимо до конца этой недели проработать вопрос о возможности открытия дополнительных пунктов вакцинации в каждом муниципалитете, на каждом крупном предприятии, в местах, где часто бывают люди. Минздраву надо обобщить данную информацию для последующего принятия решений, - поручил Василий Голубев.

Новые мобильные пункты вакцинации планируют открыть в донской столице и Новочеркасске. Выездные бригады приезжают по заявкам крупных предприятий. Беременные и кормящие женщины смогут привиться в женской консультации в своем медучреждении.

Продолжают работу прививочные пункты в крупных ТЦ, а скоро такие появятся при супермаркетах «Перекресток» и «Пятерочка» - достигнута соответствующая договоренность.

На заседании было озвучено, что количества вакцины в регионе хватает. Областной минздрав сообщает о поступлении 2 миллионов 171 тысячи доз. Получить прививку можно в одном из 365 пунктов вакцинации. На сегодня это сделали 1,7 млн дончан, а ревакцинацию прошли более 82 тысяч человек.

Отмечается, что в нерабочие дни увеличились темпы вакцинации. Так, за минувшие сутки привились 11 тысяч дончан, а до этого, в рабочие дни это успевали сделать по 600 человек.

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