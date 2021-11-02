Роспотребнадзор предотвратил проведение 14 концертов в Ростове

Развлекательные мероприятия собирались провести вопреки санитарным правилам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор во время проверок предотвратил в Ростове-на-Дону 14 концертов, которые собирались провести в нарушение санитарных правил. Об этом сегодня, 2 ноября, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Мы активно используем меру по предупреждению массовых скоплений на концертах и в ночных клубах. Только в Ростове удалось предотвратить 14 концертов на «Кроп Арене» и «Мистик Арене», а также в ночных клубах «Эмбарго», «Баба Люба», «Мед» и других, - рассказал Евгений Ковалев.

Также за нарушения на 30 суток уже приостановили деятельность рок-клуба «Подземка». Опечатали караоке-клуб на Ворошиловском и ряд других заведений, где любит отдыхать молодежь.

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