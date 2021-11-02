Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 17:35

Роспотребнадзор предотвратил проведение 14 концертов в Ростове

Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса в регионе
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Развлекательные мероприятия собирались провести вопреки санитарным правилам

Развлекательные мероприятия собирались провести вопреки санитарным правилам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор во время проверок предотвратил в Ростове-на-Дону 14 концертов, которые собирались провести в нарушение санитарных правил. Об этом сегодня, 2 ноября, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Мы активно используем меру по предупреждению массовых скоплений на концертах и в ночных клубах. Только в Ростове удалось предотвратить 14 концертов на «Кроп Арене» и «Мистик Арене», а также в ночных клубах «Эмбарго», «Баба Люба», «Мед» и других, - рассказал Евгений Ковалев.

Также за нарушения на 30 суток уже приостановили деятельность рок-клуба «Подземка». Опечатали караоке-клуб на Ворошиловском и ряд других заведений, где любит отдыхать молодежь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Дона: «Взрослое население - основной двигатель эпидемии COVID-19»

Руководитель управления Роспотребнадзора рассказал о ситуации с заболеваемостью в Ростовской области (подробности)