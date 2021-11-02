Главный санврач Дона: «Взрослое население - основной двигатель эпидемии COVID-19»

На прошедшей неделе рост заболеваемости коронавирусом составил 4,5% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области сохраняется неблагополучная ситуация по COVID-19. За месяц количество заболевших превысило отметку в 17,5 тысячи человек, это на 23% больше, чем в сентябре. Такое заявление сегодня, 2 ноября, сделал главный санврач региона Евгений Ковалев.

- На прошедшей неделе рост составил 4,5%. Это ведет к высокой заполняемости госпиталей. При этого кардинального изменения в поведении населения пока так и не наступило, - отметил Евгений Ковалев.

По словам эксперта, «основными двигателями эпидемии сейчас остаются взрослые, которые нарушают правила профилактики». В старших возрастных группах количество новых инфицированных продолжает увеличиваться. При этом среди детей ситуация стабилизировалась.

- За 43 неделю по сравнению с 42 неделей продолжился рост заболеваемости во всех возрастных группах, именно взрослых. Напротив, в детских группах мы видим четкую стабилизацию, а по ряду возрастов уже наметилась тенденция к снижению. И это после всего лишь одной недели каникул, - сообщил Евгений Ковалев.

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