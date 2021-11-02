640 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 2 ноября

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5000 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 640 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3745. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 208. Далее идут Шахты - 35, Таганрог - 32, Волгодонск - 29, Новошахтинск - 24, Новочеркасск - 21, Аксайский район - 18, Азов - 15, Азовский район - 15, Каменск-Шахтинский - 11, Донецк - 10, Батайск - 9.

По 7 случаев в городе Гуково, Зерноградском, Морозовском, Мясниковском и Цимлянском районах, по 6 - Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Кагальницком, Красносулинском, Мартыновском, Миллеровском, Неклиновском и Чертковском районах. Меньше всего положительных тестов в Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах к этому моменту получают уже 5000 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 380.

Также за сутки зарегистрировали еще 27 умерших пациентов с COVID-19. Это 20 женщин 44, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 83, 85 лет и 7 мужчин 65, 74, 75, 78, 80, 83, 82 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавирусма стали 7805 человек.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 2510 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 408,24.

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