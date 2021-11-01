Василий Голубев призвал общими усилиями «переломить эпидобстановку» по COVID-19

Дополнительные антиковидные меры в регионе приняли из-за роста случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 1 ноября, губернатор Василий Голубев заявил на своей странице в Instagram, что власти и жители Ростовской области общими усилиями должны переломить эпидобстановку по коронавирусу.

- Начинаем новую неделю. Мы вместе должны переломить эпидобстановку, - написал Василий Голубев.

Этот пост сразу же вызвал реакцию пользователей сети. В комментариях люди пожаловались главе региона на увеличение заболеваемости, также многие выразили недовольство новыми санитарными ограничениями. По словам жителей Дона, с принятыми мерами пришли и очередные препятствия, в том числе для малого бизнеса.

- Зачем мы прививались, чтобы все равно сидеть дома? Единственный мой доход - магазин, что мне сейчас делать? Причем маленький магазин, где люди заходят совсем не толпой, все в масках. Что еще нужно?, - спросила владелица торговой точки.

Кроме того, люди отметили, что для полной безопасности логично было бы запретить и выезд на отдых в другие регионы.

- Уж если мы хотим переломить эпидобстановку, надо было закрыть всю область. Самолеты, автобусы, машины, запретить передвижение. Многие купили путевки и улетели на эти дни, - отметил один из пользователей сети.

Дополнительные антиковидные меры в регионе приняли из-за роста случаев COVID-19. Ежедневно медики регистрируют сотни заболевших и десятки смертей от новой инфекции. Только за прошедшие сутки выявили 635 инфицированных, не смогли спасти 32 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-курьеры начали предлагать помощь непривитым жителям Ростовской области

Люди с сертификатами за небольшое вознаграждение готовы закупить продукты в ТЦ (подробности)