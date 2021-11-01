Еще 635 жителей Ростовской области заболели COVID-19

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 16307 Фото: Алиса ТИТКО

Заболеваемость в Ростовской области продолжает бить рекорды. Так, по состоянию на 1 ноября, за сутки в регионе подтвердили еще 635 случаев. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3733. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 205. Далее идут Шахты - 34, Волгодонск - 31, Таганрог - 31, Новочеркасск - 22, Новошахтинск - 22, Азов - 16, Аксайский район - 15, Азовский район - 13, Каменск-Шахтинский - 11, Батайск - 11.

По 9 случаев в городе Гуково и Донецке, по 7 - в Зерноградском, Морозовском и Цимлянском районах, по 6 - в Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Кагальницком, Красносулинском, Константиновском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском,Сальском и Чертковском районах. Меньше всего положительных тестов в Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4995 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 52 человека, на неинвазивной ИВЛ - 381.

За сутки зарегистрировали еще 32 умерших жителя Дона с COVID-19. Это 20 женщин 47, 50, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 79, 81, 83, 84, 86, 92 лет и 12 мужчин 42, 54, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 80, 83, 84, 92 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 7778 человек.

В лабораториях донского края за прошедшие 24 часа провели 16307. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 412,08.

Прививки уже сделали 1666,59 тысячи человек, за сутки - 11334. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1610,59 тысячи человек, за сутки - 11016.

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