QR-курьеры начали предлагать помощь непривитым жителям Ростовской области

Новую услугу оценивают в среднем около 500 рублей Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовской области после усиления санитарных мер появился новый вид услуг - привитые люди с QR-кодами предлагают землякам вместо них сходить в ТЦ и закупить все необходимое, а потом доставить вещи прямо к дому.

Такую услугу сейчас оценивают в среднем около 500 рублей, но, есть предложения и дешевле. Причем найти такие объявления в Интернете не составляет особого труда. Так, например, на одном из сайтов ростовчан оповестили о готовности выполнить доставку в Октябрьском и Советском районах.

- Имею действующий QR-код. Если вам понадобится моя помощь, обращайтесь, - написала предприимчивая жительница донской столицы.

- Схожу за вас в ТЦ, помогу приобрести необходимые вещи, бытовую технику. Все с видеосопровождением, - опубликовала объявление еще одна ростовчанка.

Такую помощь стали предлагать из-за того, что с 28 октября в торгово-развлекательные центры пускают только при наличии одного из трех документов: сертификата о вакцинации с QR-кодом, справки о перенесенном заболевании или со свежим ПЦР-тестом.

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